Élection américaine : Joe Biden sur la tombe de son fils au matin du scrutin

Le candidat démocrate Joe Biden s’est rendu mardi matin sur la tombe de son fils Beau, située près de l’église Saint Joseph on the Brandywine à Wilmington (Delaware).

Joe Biden s'est recueilli avec sa famille sur la tombe de son fils aîné, décédé le 30 mai 2015 d’un cancer du cerveau. Mort à l’âge de 46 ans, Beau suivait les traces de son père en menant une brillante carrière politique. Il a notamment été procureur général du Delaware de 2007 à 2015.

On Election Day morning, Joe Biden goes to pray at the Church where his son Beau is buried... pic.twitter.com/vzJxTbVEtO

— Jack Bohrer (@JRBoh) November 3, 2020