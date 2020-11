Élection américaine : Lebron James paie pour permettre à 13.000 anciens criminels de voter

Il est très investi dans la campagne électorale. En payant les amendes d’anciens détenus, le champion de la NBA LeBron James entend jouer un rôle dans le choix du prochain président des États-Unis.

En Floride, une loi empêche les anciens criminels de voter sans avoir payé leurs amendes et frais de justice, a rapporté le Tampa Bay Times.

Selon le média américain, «King James», qui soutient la candidature de Joe Biden, s’est notamment associé à l’homme d’affaires Michael Bloomberg, au sein de la Florida Rights Restoration Coalition, pour prendre en charge environ 27 millions de dollars (environ 23 millions d'euros) et permettre à 13.000 citoyens de voter dans cet État-clé où le résultat s’annonce serré.

Ce mardi, le joueur de NBA s’est également fendu d’un tweet avec une vidéo. Sur celle-ci, un homme filme une femme. Celle-ci explique qu’on l’empêche de voter alors qu’elle serait arrivée avant l’heure de fermeture du bureau de vote à New York.

A la fin de la séquence, un agent de police et un intendant du bureau ferment la porte devant la femme qui tente tout même de forcer l'entrée. Elle n'y parviendra pas et ne devrait donc pas pouvoir voter. Une situation qui a indigné LeBron James.

Y’all see the setup right???!!! https://t.co/CdcvjHlwGH

— LeBron James (@KingJames) November 3, 2020