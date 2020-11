Election américaine : que se passe-t-il si le candidat élu décède avant le vote des grands électeurs ?

Les Américains sont appelés à voter ce 3 novembre pour choisir leur président pour les quatre prochaines années. Mais en réalité, ce ne sont pas eux qui vont départager Donald Trump et Joe Biden.

En effet, le président des Etats-Unis est élu au suffrage indirect. Les électeurs votent concrètement pour des grands électeurs, qui à leur tour devront donner leur voix à l'un des candidats.

Mais ce choix des grands électeurs n'étant pas forcément fait dans la foulée (et encore moins avec la crise sanitaire actuelle et l'importance des votes par correspondance), que se passerait-il si le candidat choisi par le vote populaire venait à décéder avant le vote des grands électeurs ?

Si un président américain meurt après l'intervention des grands électeurs, que ce soit avant ou après son investiture, en janvier de l'année suivante, la Constitution prévoit que le vice-président prenne sa place dans le bureau ovale.

Mais si le drame intervient avant, les grands électeurs doivent désigner eux-mêmes son remplaçant, sans obligation de voter pour le vice-président désigné. La situation s'est présentée une seule fois dans l'histoire des Etats-Unis, c'était en 1872.

Cette année-là, l'élection a opposé le républicain Ulysses S. Grant, candidat à sa réélection, et le libéral républicain Horace Greeley. Et c'est ce dernier qui est décédé entre le vote citoyen et celui du collège électoral. «Heureusement», Greeley était sorti perdant du vote populaire, et son décès n'a donc pas eu de véritable incidence sur la suite du scrutin.

Les grands électeurs qui devaient lui donner leur voix ont néanmoins dû se tourner vers d'autres personnalités : Benjamin Brown, potentiel vice-président de Greely, Thomas Hendricks, gouverneur de l'Indiana, ou encore Alfred Colquitt, qui deviendra quelques années plus tard gouverneur de Géorgie.