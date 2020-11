Election américaine : que va devenir Donald Trump en cas de défaite ?

De retour à la Trump Tower ? En retard dans les sondages, Donald Trump pourrait bien perdre l'élection présidentielle américaine ce 3 novembre. Dans ce cas, il est probable de le voir contester les résultats mais, sans succès, il pourrait bien se retrouver hors de la Maison Blanche le 20 janvier prochain, date de la prochaine investiture.

Il est très difficile de savoir quel serait le futur de Donald Trump dans un tel scénario, puisque rien chez le républicain n'est véritablement ordinaire. Toutes ses décisions et son comportement vont à l'encontre des coutumes de Washington, ce qui rend son avenir imprévisible. En théorie, il devrait lancer la construction d'une bibliothèque présidentielle, comme le font tous les anciens chefs d'Etat américains depuis plusieurs décennies.

Généralement, ces monuments sont bâtis dans les villes d'origine ou de résidence des différents présidents, comme à Chicago pour Barack Obama ou encore à Dallas pour George W. Bush. Interrogé sur le sujet, Donald Trump avait émis l'hypothèse de la construire en Floride, sur l'une de ses propriétés.

De plus, en cas de défaite, rien n'indique que le président sortant quitte définitivement la politique. Steve Bannon, son ancien conseiller, avait ainsi promis que si Donald Trump perdait, il reviendrait en 2024 pour tenter d'obtenir un deuxième mandat. Si cela est bel et bien le cas, le républicain devrait poursuivre ses apparitions dans des meetings et sur des plateaux télévisés pour assurer son rôle de leader de l'opposition et empêcher une autre figure de prendre sa place chez les conservateurs. D'autant que l'attente n'est pas si longue. La campagne pour la primaire débuterait début 2022.

Si jamais la politique n'est plus dans les plans de l'homme d'affaires, un retour aux investissements et à la gestion de la Trump Organization n'est pas à exclure. Son nom est désormais l'une des marques les plus connues au monde, ce qui pourrait ouvrir des possibilités économiques importantes dans les mois à venir, à condition de battre le fer tant qu'il est chaud. Après quatre ans au pouvoir, il a désormais accès à des chefs d'Etat et des patrons plus renommés les uns que les autres, ce qui est toujours plus facile dans le monde des affaires.

Il reste, enfin, un dernier scénario. Donald Trump pourrait-il quitter les Etats-Unis ? Ce dernier a blagué sur le sujet en meeting, expliquant qu'il ne saurait quoi faire de sa vie s'il perdait contre Joe Biden, le «pire candidat de l'histoire des présidentielles». Mais Barbara Res, auteure d'un livre sur le président, assure que la probabilité d'un départ n'est pas a écarter. «Il peut faire des affaires de n'importe où», explique-t-elle, assurant qu'il n'acceptera jamais une défaite et préfèrera se rendre dans une de ses propriétés à travers le monde. Les possibilités sont donc nombreuses pour Donald Trump, mais nul doute qu'à l'heure actuelle, il n'en privilégie qu'une seule : la victoire.