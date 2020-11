Election américaine : quelles personnalités soutiennent Donald Trump ?

Si Donald Trump n'a pas de difficultés à rassembler des électeurs lors de meetings et dans les bureaux de vote, peu nombreuses sont les personnalités à lui apporter publiquement un soutien. Quelques-unes dérogent cependant à la règle.

50 Cent

«Je ne veux pas devenir 20 Cent». Par ce jeu de mots, le rappeur 50 Cent s'est affiché sur Instagram pour soutenir Donald Trump. Critiquant les possibles hausses d'impôts sous Joe Biden, il partageait une estimation selon laquelle les habitants de New York pourraient payer 62% d'impôts sur le revenu. «Je m'en fiche que Trump n'aiment pas les Noirs, 62%, est-ce que vous êtes fous», lâche-t-il. Cependant, face aux critiques, il s'est finalement rétracté, assurant qu'il n'avait «jamais aimé» Donald Trump. Difficile donc de savoir pour qui l'ancienne star du rap votera ce 3 novembre.

Jon Voight

Au-delà d'une légère ressemblance physique, Jon Voight et Donald Trump partagent la même vision de l'Amérique. L'acteur avait soutenu le républicain en 2016, et continue de le faire en 2020. L'an passé, il avait par exemple déclaré qu'il était «le plus grand président depuis Abraham Lincoln». Une loyauté qui n'a pas déplu à Donald Trump, qui lui a remis la Médaille nationale des Arts en novembre 2019.

Conor McGregor

Un soutien public qui vient de l'étranger. En janvier 2020, le combattant d'UFC irlandais Conor McGregor a véritablement encensé Donald Trump sur les réseaux sociaux, estimant qu'il était un «président phénoménal». Le pensionnaire de la Maison-Blanche lui a rendu la pareille, le félicitant pour une victoire que le combattant venait d'obtenir.

Kid Rock

Avoir des chanteurs dans ses soutiens est une bonne chose pour mettre l'ambiance en meeting. Joe Biden a par exemple pu laisser Stevie Wonder chauffer le public avant son discours à Detroit le 31 octobre dernier. Donald Trump peut, lui, compter sur Kid Rock. À la limite entre le rap, la country et le rock, le chanteur originaire du Michigan s'est effectivement produit côté républicain. Et ce n'est pas un concert anodin qui a été donné, puisque Kid Rock est contraint d'arrêter les tournées à cause de douleurs aux cervicales. «Cela ferait sens d'annuler ma présence, mais HORS DE QUESTION. (...) Cela montre à quel point la réélection du président est importante pour moi», a-t-il expliqué en septembre dernier sur sa page Facebook.

6ix9ine

Le rappeur était à peine sorti de prison qu'il répondait aux questions du New York Times. Comparé à Donald Trump sur certaines facettes de sa personnalité, 6ix9ine a assuré que s'il était sûr de pouvoir voter cette année (certains anciens prisonniers ne peuvent pas le faire à New York, ndlr), il soutiendrait le républicain. Pas sûr cependant que Donald Trump revendique le soutien autant que d'autres au vu du parcours de 6ix9ine.

Et quelques autres...

D'autres célébrités, moins connues, soutiennent également le président sortant. L'on peut par exemple citer l'acteur Dean Cain, interprète de Superman dans Loïs et Clark, le chanteur des Sex Pistols Johnny Rotten ou encore le rappeur Lil Pump. Ce dernier menace de partir vivre en Colombie si jamais l'homme d'affaires n'est pas sa réélu.

