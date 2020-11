Cannabis, champignons, loups, drapeau... les autres votes de l'élection américaine

Au-delà des postes d'élus, des référendums liés aux problématiques locales comme les drogues, l'avenir des chauffeurs Uber en Californie, les loups gris et les chasseurs de primes ont également été soumis aux votants lors des élections américaines.

Les électeurs de l'Oregon, État très progressiste du Nord-Ouest, se sont prononcés pour la décriminalisation de toute possession de stupéfiants, y compris des drogues dites «dures» comme l'héroïne ou de la cocaïne, dès lors qu'il s'agit d'une faible quantité destinée à un usage personnel.

Une seconde consultation du même type a également légalisé l'usage de la psilocybine, un stupéfiant tiré de certains champignons hallucinogènes, sous conditions et à usage thérapeutique.

Quatre nouveaux États devraient par ailleurs rejoindre la liste de ceux où l'usage de cannabis à titre récréatif est légal, portant leur nombre à quinze au total: l'Arizona, le Montana, le New Jersey et le Dakota du Sud.

L’État du Mississippi, très conservateur, a lui légalisé l’usage seulement thérapeutique du cannabis. C’est un autre débat qui l’a agité l’année écoulée, dans le sillage des grandes manifestations antiracistes du printemps.

Ses élus ont décidé de se débarrasser du symbole des troupes confédérées, esclavagistes et sécessionnistes, qui ornait encore le drapeau de cet État du Sud. Une commission a dessiné un nouvel étendard, orné d'un magnolia, autre symbole de l'État. Ce changement de drapeau a donc été validé pour le dernier État à arborer ce symbole de la Confédération.

Ball game. Mississippi will have a new state flag. pic.twitter.com/Xi4EGymcWA

— Toby Barker (@toby_barker) November 4, 2020