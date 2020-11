Election américaine : Bernie Sanders avait prévu le scénario exact

La vidéo est devenue virale : interviewé il y a dix jours, le démocrate Bernie Sanders confiait ses craintes à propos du déroulement de l'élection présidentielle. Il avait vu juste.

« Je ne sais pas ce qui va se passer », affirmait Bernie Sanders dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. « Personne ne le sait ».

Le sénateur du Vermont avait pourtant sa petite idée du déroulé des événements, et toutes ses prédictions se sont vérifiées.

« Des Etats comme la Pennsylvanie, le Michigan ou le Wisconsin vont recevoir des tonnes de bulletin de vote par correspondance », a déclaré Bernie Sanders.

Les votes par correspondance ont effectivement afflué dans ces trois Etats. Ce 4 novembre après-midi, aucun d'entre eux n'a encore livré de résultat définitif.

Joe Biden aurait cependant une légère avance dans le Michigan et le Wisconsin, tandis que Trump serait sur le point de remporter la Pennsylvanie. Mais rien n'est encore joué dans ces swing states : ni fervents démocrates, ni fervents républicains, leur vote ne peut pas être prédit. Ce seront donc eux qui feront basculer l'élection.

Ce ne sont pas vraiment les votes par correspondance qui inquiètent Bernie Sanders. Plutôt l'usage qui en sera fait. « Moi, je pense que tous les votes doivent être comptabilisés », a affirmé l'ancien adversaire de Joe Biden à la primaire démocrate.

« Mais les études montrent que [...] les démocrates sont plus enclins à voter par correspondance. Les républicains, eux, préfèrent se rendre dans les isoloirs. Or, les votes qui sont comptés les premiers sont ceux qui ont été déposés dans l'isoloir, donc les votes républicains. »

« Voici ce que je crains », a-t-il renchéri. « Il se pourrait que le soir de l'élection, les premiers résultats du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie donnent Trump vainqueur. Donc, Trump se rendra à la télé, et dira : "J'ai gagné, merci aux Américains de m'avoir réélu, c'est fini, bonne journée" ! »

Si Trump n'a pas encore souhaité aux Américains une bonne journée, le reste de la prédiction est exact. L'actuel président s'est exprimé à la Maison Blanche le 4 novembre, vers 8h30 (heure française) : « On se préparait à gagner cette élection, et on a gagné cette élection. »

Donald Trump pense en effet que sa victoire dans les Etats du Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie est presque acquise. Le dépouillement est cependant toujours en cours.

« Le jour suivant », continue Bernie Sanders, « tous les votes par correspondance commenceront à être comptabilisés. On finira par se rendre compte que Biden a gagné ces Etats. » Selon le sénateur, Trump refusera d'y croire et criera à la fraude.

Pour l'instant, aucun résultat ne désigne avec certitude Biden comme vainqueur. Cela n'a pas empêché Trump de dénoncer une « fraude majeure ».

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020