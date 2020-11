Election américaine : Kanye West reconnaît sa défaite et donne rendez-vous pour 2024

Kanye West ne sera pas le prochain président des Etats-Unis. Le rappeur, qui se présentait en tant qu'indépendant, n'a recueilli qu'un peu plus de 60.000 voix.

Le rappeur ne se laisse pas abattre pour autant, et a déja donné rendez-vous aux électeurs pour le prochain scrutin présidentiel, en 2024.

Auparavant, il avait documenté sur Twitter son premier passage aux urnes, lui qui avait affirmé n'avoir jamais voté. «Aujourd'hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des Etats-Unis, et c'est quelqu'un à qui je fais vraiment confiance... moi.», a-t-il écrit.

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me.

— ye (@kanyewest) November 3, 2020