Élection américaine : l’activiste de Black Lives Matter Cori Bush élue au Congrès

C’était son moment. Élue mardi dans le Missouri, Cori Bush est devenue la première femme noire de l’État élue à la Chambre des représentants.

«Aux femmes noires, aux filles noires, aux infirmières, aux travailleurs essentiels, aux mères célibataires : c’est notre moment», a-t-elle déclaré après son succès dans des propos rapportés par Newsweek. La militante progressiste a largement battu son rival républicain, Anthony Rogers, en obtenant 85% des voix dans le 1er district.

It's official. The first-ever recruited Justice Democrat candidate @CoriBush is going to Congress.





Six years ago police officers maced Cori in Ferguson as she helped spark a global movement.





Three months from now she’ll be holding police accountable as a member of Congress. pic.twitter.com/Fskoa1QQ65

