Election américaine : les sondages se sont-ils (encore) trompés ?

Comme en 2016, les instituts de sondage sont accusés de s'être lourdement trompés sur l'issue de la présidentielle américaine, plus indécise que jamais. Mais la réalité est un peu plus complexe.

En regardant les sondages nationaux, on pouvait s'attendre à une large victoire de Joe Biden. Selon la moyenne des sondages réalisée par le site spécialisé RealClearPolitics à la veille du scrutin, le candidat démocrate avait une confortable avance de plus de sept points sur Donald Trump au niveau national. Le site FiveThirtyEight estimait même les chances de victoire de Joe Biden à 89%.

Sauf que l'élection américaine se déroule Etat par Etat, chacun fournissant un nombre donné de grands électeurs au vainqueur. Pour être élu président, le seuil de 270 grands électeurs doit être atteint. Il est donc plus juste de regarder les sondages locaux réalisés par les instituts, en particulier dans les «swing states», ces Etats disputés pouvant faire basculer l'élection.

En Arizona, dans le Minnesota ou dans le Colorado, les sondages avaient bien prédit la victoire de Joe Biden. Ils avaient également anticipé que l'Iowa, l'Ohio ou le Texas iraient à Donald Trump.

Par ailleurs, il faut se garder de toute conclusion hâtive. Des millions de votes par correspondance, traditionnellement favorables aux démocrates, n'ont pas encore été comptabilisés. C'est pourquoi les résultats ne sont toujours pas tombés dans le Wisconsin, le Michigan ou la Pennsylvanie, trois Etats de la «Rust Belt» («ceinture de la rouille») cruciaux pour le sort du scrutin.

Après les dépouillements d'environ 95% des voix dans les deux premiers, Joe Biden est devant, comme annoncé par les sondages. A l'inverse, en Pennsylvanie, après dépouillement de 64% des bulletins, Donald Trump fait la course en tête, contrairement à ce qu'avaient prédit les instituts. Mais tout pourrait encore basculer à la faveur du comptage des votes par correspondance.

Un soutien à Trump sous-estimé ?

Les sondeurs se sont en revanche définitivement trompés sur la Floride, un Etat pourvoyeur d'un grand nombre de grands électeurs (29) et glané par le président sortant, contrairement aux prévisions des instituts. In fine, le bilan de ces derniers pourrait s'avérer positif. Leurs seuls torts pourraient être d'avoir surestimé l'avance de Joe Biden dans certains Etats (notamment le Wisconsin ou le Michigan, où il caracolait en tête avec 6,7 et 4,2 points d'avance) et, pour certains, d'avoir pu imaginer que le démocrate puisse l'emporter dans des bastions républicains, comme le Texas. Ils n'avaient ainsi pas prévu un tel suspense sur l'issue de l'élection.

Malgré tout, selon Michael Traugott, professeur de science politique à l'université du Michigan, interrogé par USA Today, «il est clair que le soutien à Donald Trump a été sous-estimé». Les raisons sont difficiles à identifier à chaud, au lendemain de l'élection, mais quelques pistes émergent. Comme en 2016, il est possible que certains électeurs trumpistes aient préféré taire leur choix étant donné la personnalité polémique de leur champion. Le soutien accru des Hispaniques au président sortant par rapport à 2016, selon un sondage de sortie des urnes réalisé par CNN, a peut-être été mal anticipé. Il peut également s'agir d'un problème d'échantillonnage, comme en 2016. A l'époque, les diplômes du supérieur avaient été surreprésentés dans les sondages, amenant à une surestimation du score attendu d'Hillary Clinton.