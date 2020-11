Election américaine : pas encore de vainqueur dans une nuit pleine l'incertitude

Nombreux seront les électeurs américains à se coucher sans connaître le nom du vainqueur du scrutin présidentiel ce 3 novembre. Et si le décompte se poursuit tel quel, ils seront tout aussi nombreux à se réveiller sans avoir plus de réponses.

La première partie de la soirée électorale n'aura pas permis de donner un vainqueur clair dans cette élection particulièrement électrique. Après plusieurs heures de comptages, Joe Biden et Donald Trump n'ont officiellement remporté que les Etats où ils étaient largement favoris. Dans les Etats décisifs comme la Floride, le Michigan ou encore la Pennsylvanie, rien ne permet de donner un gagnant clair avec certitude. L'Ohio, Etat clé également, penche lui pour Donald Trump.

Ce qui est sûr, c'est que la course est bien plus serrée au matin du 4 novembre que ne le laissaient présager les sondages. Cependant, l'on ne sait pas encore si cette élection est un remake de 2016 ou de 2018. Il y a 4 ans, Donald Trump avait pris tout le monde par surprise en remportant l'élection grâce à des victoires majeures dans les Etats clés. Mais deux ans plus tard, alors que les premiers résultats semblaient être très positifs pour les républicains à l'occasion des élections de mi-mandat, la victoire s'était finalement dessinée pour les démocrates.

À 6 heures du matin heure française, ni l'un ni l'autre des candidats ne s'est encore exprimé concernant la situation. Donald Trump a promis, par l'intermédiaire de son équipe de campagne, qu'il prendrait la parole quelle que soit l'issue de la soirée. Il y a fort à parier que celui-ci exprime son mécontentement face à l'incertitude autour des résultats, puisqu'il avait demandé à connaître le gagnant du scrutin ce 3 novembre.

Légère avance pour Joe Biden

La tension pourrait donc monter d'un cran alors que l'attente peut s'étaler pendant plusieurs heures, si ce n'est jours, dans certains Etats. Pour rappel, les Américains ont eu massivement recours au vote par correspondance dans un contexte d'épidémie de coronavirus, ce qui ralentit considérablement le décompte des voix.

En attendant, les Etats remportés par Donald Trump à coup sûr sont : l'Ohio, l'Idaho, Utah, le Wyoming, le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le Montana, l'Arkansas, la Louisiane, le Missouri, l'Alabama, la Caroline du Sud, le Tennessee, l'Indiana, le Kentucky et la Virginie-Occidentale. Le tout donne 136 grands électeurs à Donald Trump, qui a besoin de 270 pour valider sa réélection.

Côté démocrate, Joe Biden a remporté Washington, Washington D.C, l'Oregon, la Californie, le Nouveau-Mexique, le Colorado, l'Illinois, New York, le Vermont, le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, la Virginie, le Delaware, le Maryland et Rhode Island. Il possède une légère avance avec 213 grands électeurs remportés. S'il est plus proche que Donald Trump d'une victoire, il est pour le moment en retard dans les Etats clés. Les prochaines heures seront donc déterminantes et imprévisibles à la fois.