Election américaine : pourquoi le monde à les yeux rivés sur la Pennsylvanie

Tous les regards sont désormais tournés vers cet Etat industriel de la «Rust Belt» (la «ceinture de la rouille»). Glanée de justesse par Donald Trump en 2016, la Pennsylvanie pourrait de nouveau décider de l'issue de l'élection présidentielle américaine cette année.

Les premiers résultats nationaux, portant sur une quarantaine d'Etats, mettent en effet Joe Biden en tête, mais avec une courte avance sur Donald Trump : 238 grands électeurs pour le premier (sur les 270 nécessaires pour être élu), contre 213 pour le second. Dans un scrutin si serré, les 20 grands électeurs offerts au vainqueur en Pennsylvanie pourraient s'avérer décisifs.

En 2016, ils étaient tombés dans l'escarcelle de Donald Trump, pour moins de 50.000 voix d'avance face à Hillary Clinton. Ce résultat inattendu - c'était la première fois depuis 1988 que la Pennsylvanie votait républicain - avait participé à faire basculer l'élection du côté du milliardaire, au même titre que ses succès dans deux autres Etats de la «Rust Belt» («ceinture de la rouille»), le Michigan et le Wisconsin.

Cette année, l'extrême importance de cet Etat avait bien été comprise par les deux candidats lors de la campagne, comme en témoignent leurs nombreux déplacements sur cette terre industrielle (13 pour Trump et 16 pour Biden). «Mon message est simple, la Pennsylvanie est cruciale dans cette élection», avait déclaré Joe Biden dimanche depuis Philadelphie. «Si nous gagnons la Pennsylvanie, nous gagnons tout», avait de son côté affirmé Donald Trump depuis une autre ville de l'Etat, Allentown, le 26 octobre dernier. Tous deux avaient sans doute en tête une statistique parlante : depuis 2008, tous les candidats arrivés en tête en Pennsylvanie ont remporté la présidentielle.

Des résultats qui pourraient se faire attendre

Les premiers dépouillements dans l'Etat donnent pour l'instant Donald Trump avec plus de 600.000 voix d'avance sur Joe Biden, à 56 % contre 43 % pour le candidat démocrate. Mais près d'un million de votes par correspondance restent à traiter. En Pennsylvanie, obligation était donnée d'attendre mardi matin pour commencer à comptabiliser ces bulletins, voire mercredi matin dans certains comtés. Avec l'afflux de ces votes par voix postale dû à pandémie de coronavirus, il faudra attendre quelques jours avant d'avoir les résultats dans cet Etat-clé, peut-être même jusqu'à vendredi. Les votes par correspondance étant traditionnellement favorables aux démocrates, Joe Biden a encore bon espoir de renverser la vapeur. «Philly (surnom de Philadelphie, NDLR) est la clé», a-t-il lâché devant ses supporters.

Néanmoins, une défaite du démocrate dans cet Etat ne signifierait pas irrémédiablement une défaite au niveau national. Plusieurs autres Etats-clés, notamment le Wisconsin et le Michigan, qui avaient fait basculer l'élection en 2016, n'ont eux non plus pas encore donné leur verdict.