Election américaine : que se passe-t-il en cas d'égalité entre Biden et Trump ?

Au lendemain de l'Election day, les résultats de la présidentielle américaine ne sont toujours pas connus tant l'écart entre Donald Trump et Joe Biden est serré. Si bien que le scénario d'une égalité entre les deux candidats commence à être évoqué.

Comme le veulent les règles du scrutin, le candidat vainqueur dans un Etat remporte (tout ou partie de) ses grands électeurs. Le nombre de ces derniers étant déterminé par la démographie (55 en Californie, 29 en Floride, 3 dans le Montana...). Au total, on compte 538 grands électeurs au sein du collège électoral, il est donc tout à fait possible de voir Trump et Biden en obtenir 269 chacun.

Face à un tel scénario, le pays se tournerait vers la Chambre des représentants. Selon la Constitution, ses membres seraient en effet en charge du vote pour désigner le président. Mais le scrutin est particulier. Les 435 représentants ne voteraient pas en leur nom, mais devraient se mettre d'accord par Etat. Si bien qu'il n'y aurait que 50 bulletins, et le candidat obtenant la majorité serait élu à la Maison Blanche.

Dans ce cas de figure, la situation serait plutôt favorable à Donald Trump. En effet, si la Chambre des représentants est aux mains des démocrates, qui comptent plus de la moitié des membres, ceux-ci représentent souvent les mêmes Etats, très peuplés, et les républicains «tiennent» au final plus d'Etats dans l'assemblée. A noter que la désignation du vice-président reviendrait au Sénat, à majorité républicain.

Ce scénario de parfaite égalité n'est intervenu qu'une seule fois dans l'Histoire, en 1800. A l'époque, quatre candidats étaient en lice : Thomas Jefferson et Aaron Burr pour le parti démocrate, John Adams et Charles Pinckney pour les républicains. Jefferson et Burr ont alors remporté 73 grands électeurs chacun (le collège électoral était plus réduit à ce moment-là). C'est finalement Thomas Jefferson qui l'avait emporté.