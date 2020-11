Le menu servi à Donald Trump lors de la nuit électorale fait polémique

Donald Trump, grand amateur de fast-food et «comfort food» (nourriture réconfortante) a servi un menu digne des grandes chaînes de restauration rapide à ses 400 invités rassemblés à la Maison-Blanche afin de suivre la soirée électorale.

Mais le menu a suscité une petite polémique, en particulier les «pigs in a blanket» (traduisez «cochons dans une couverture», ce qui s'apparente, chez nous, aux petits roulés apéritifs à la saucisse, du porc enrobé dans une pâte feuilletée).

Glassware covers the pigs in the blanket served at White House election night watch party.





Trump has repeatedly, including during final presidential debate,



accused protesters of using an anti-police chant, "Pigs in a blanket, fry ‘em like bacon.”





(Photo courtesy a guest.) pic.twitter.com/VIqO77cmjD

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 4, 2020