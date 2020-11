Le sinistre manoir à 20 millions de dollars de Jeffrey Epstein va être détruit

C’est entre ses murs que des dizaines et des dizaines de jeunes filles, le plus souvent mineures, ont été victimes du sordide trafic sexuel mis en place par Jeffrey Epstein. Le manoir de Palm Beach (Floride) du milliardaire pédophile, estimé à 20 millions de dollars (17 millions d’euros), va bientôt être démoli par un promoteur immobilier.

Todd Michael Glaser a en effet acheté la luxueuse propriété de 1.300 m2, composée de deux villas de six et trois chambres et située au bout de la très huppée El brillo way, les pieds dans l’eau le long de la voie navigable intra-côtière.

Pour des raisons qui se comprennent, il a indiqué que son but était de détruire complétement la bâtisse, afin d’en construire une nouvelle de 4.200 m2 à la place.

En effet, le manoir, comme les autres propriétés de Jeffrey Epstein, servait à faire venir de très nombreuses jeunes filles qu’il agressait sexuellement et violait parfois, mais se prostituaient également pour ses «amis». Arrêté le 7 juillet pour trafic de mineurs, il risquait la perpétuité et attendait son procès lorsqu’il a été retrouvé pendu dans sa cellule, le 10 août 2019.