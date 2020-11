DIRECT - Coronavirus : près de 100.000 nouveaux cas en 24h aux Etats-Unis, un record

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

06h32

La grande parade du Mardi Gras gay et lesbien de Sydney aura bien lieu l'an prochain, mais elle se cantonnera dans un stade du fait de la menace du coronavirus, plutôt que d'égayer comme chaque année les rues de la plus grande ville australienne, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

06h30

Sept Français sur 10 estiment que la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 va provoquer une crise économique "durable", et la confiance en l'avenir s'est effondrée pour égaler son pire niveau historique, daté de décembre 2014, selon un sondage Odoxa diffusé jeudi.

03h47

La propagation du Covid-19, en forte hausse depuis un mois en Polynésie française où elle a fait 38 morts, s’est encore accélérée, a indiqué l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet lors d’un point presse, mercredi à Papeete. Le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas sur sept jours pour 100.000 habitants)a atteint 780 sur l’ensemble de cette collectivité d’outre-mer, et même de 989 sur les îles les plus peuplées (Tahiti et Moorea), a indiqué l’épidémiologiste. Ce taux est de 431 à l'échelle nationale.

03h26

La Chine a décidé de bloquer l'arrivée des voyageurs étrangers en provenance du Royaume-Uni et de Belgique pour cause d'épidémie, et de renforcer les conditions d'accès à son territoire pour plusieurs autres pays. Le géant asiatique, où le nouveau coronavirus a fait son apparition l'an dernier, a largement endigué l'épidémie sur son territoire. Le pays a pratiquement fermé ses frontières fin mars et réduit considérablement ses vols internationaux, avant d'entrouvrir prudemment ses portes ces derniers mois.

03h01

Près de 100.000 infections au Covid-19 ont été détectées mercredi aux Etats-Unis en 24H, un nouveau record au lendemain de l'élection présidentielle, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Avec 99.660 cas recensés à 20H30 (01H30 GMT) et ses plus de 233.000 morts du coronavirus, le pays est de loin le plus endeuillé par la pandémie, qui a eu des répercussions sur le scrutin ayant opposé Joe Biden à Donald Trump mardi et sur l'annonce de ses résultats. La pandémie a notamment poussé des millions d'électeurs à voter par courrier de façon anticipée pour éviter les queues du jour de l'élection, ce qui provoque d'importants retards dans les dépouillements.