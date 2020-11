Election américaine : 91 % des femmes noires auraient voté Biden

Un plébiscite. Dans la course à la présidentielle américaine, jusqu'à 91 % des femmes noires auraient préféré le candidat démocrate Joe Biden, face au président sortant, le républicain Donald Trump, à en croire les premiers sondages sortis des urnes.

L'information, relayée notamment par le journaliste de CNN Ryan Struyk est abondamment relayée par la presse outre-Atlantique et sur les réseaux sociaux, ce jeudi 5 novembre.

National exit polls show Black women voted 91% for Joe Biden vs. 8% for Donald Trump. — Ryan Struyk (@ryanstruyk) November 4, 2020

S'il s'agit d'une estimation - et non d'un résultat définitif -, d es dizaines de milliers de bulletins de vote n'ayant par exemple toujours pas été dépouillés, notamment en Géorgie, elle offrait néanmoins un premier aperçu d'une tendance de fond, dans un pays profondément marqué par les inégalités sociales et raciales, mais aussi de genres.

D'une manière générale, d'après différentes études compilées par le New York Times et l'institut Edison Research, lélectorat féminin aurait, dans son ensemble, voté à 56 % pour Joe Biden, alors qu'en 2016, seules 54 % des femmes avaient préféré Hillary Clinton.

Le ticket Biden-Harris pourrait avoir été décisif

Les minorités se sont, elles aussi, majoritairement tournées vers Joe Biden puisque le candidat démocrate semble soutenu cette année par 87 % des électeurs noirs, 66 % des électeurs hispaniques et 63 % des électeurs asiatiques.

Le ticket formé avec Kamala Harris, l'ex-rivale de Biden à l'investiture démocrate et première femme noire à pouvoir devenir vice-présidente des Etats-Unis, aura sans doute constitué un signal fort envoyé à l'attention des Afro-Américaines.

De même, son profil d'ancien vice-président de Barack Obama, premier président noir de toute l'histoire des Etats-Unis, aura constitué un avantage pesant de tout son poids en sa faveur dans la balance.