Joe Biden pourrait devenir le plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis

Après des victoires précieuses dans le Wisconsin et le Michigan face à Donald Trump, le démocrate Joe Biden semble, ce jeudi 5 novembre, en passe de remporter l'élection présidentielle américaine. Et s'il est élu, l'exploit serait complété par un record puisqu'il deviendrait le plus vieux président de toute l'histoire des Etats-Unis.

Né le 20 novembre 1942, Joe Biden aura en effet 78 ans s'il devient président et prête serment le 20 janvier prochain.

Il dépasserait alors le record détenu jusqu'ici par son rival républicain Donald Trump qui avait été élu pour la première fois en 2016 à l'âge de 70 ans, et qui en aurait donc 74 si finalement c'est lui qui remporte l'élection, lui permettant de rempiler pour un second mandat.

Des âges avancés qui contrastent fortement avec ceux de l'ensemble des présidents américains qui, en moyenne, avaient 55 ans et cinq mois lors de leur prise de fonctions, comme l'explique notamment france culture qui a compilé et comparé l'âge de tous les dirigeants du pays depuis l'élection de George Washington en 1789.

Un sujet de débat

Lors de la dernière campagne présidentielle américaine, les âges respectables de Donald Trump et Joe Biden ont régulièrement occupé les débats, certains observateurs allant même à se demander s'il ne valait pas mieux fixer un âge limite pour être président.

Si la Constitution américaine prévoit un effet un âge minimum de 35 ans pour diriger les Etats-Unis, elle ne prévoit en effet à l'inverse aucun âge maximum.

Pour l'anecdote, en France, Auguste Thiers reste le plus vieil homme politique français à devenir en 1871 président. Il était alors âgé de 74 ans.