Joe Biden président : quelles conséquences pour la France ?

Sous Donald Trump, les relations entre la France et les Etats-Unis ont connu ces quatre dernières années quelques hauts et surtout beaucoup de bas. Mais à l'aune de la dernière présidentielle américaine, elles pourraient être relancées en cas de victoire de son rival Joe Biden.

Selon un récent sondage YouGov, une très large majorité de Français voterait, si elle en avait la possibilité, à 84 % pour Biden.

Des relations diplomatiques normalisées

Là où Donald Trump s'est illustré par son utilisation compulsive du réseau social Twitter, Joe Biden, lui, devrait ainsi d'abord renforcer l'usage des canaux diplomatiques traditionnels, en respectant les us et coutumes et les techniques de négociations en la matière, sans les remettre en cause à la dernière minute.

En 2018, Donald Trump, de retour à Washington après les célébrations du centenaire de l’armistice de 1918, avait par exemple publié une série de tweets mémorables dans laquelle il avait raillé pêle-mêle la «très faible cote de popularité» d'Emmanuel Macron, l'attaquant ensuite aussi bien sur le niveau élevé du chômage en France que sur le prétendu protectionnisme contre le vin californien. Surtout, le 45e président des Etats-Unis était revenu à la charge sur la proposition de son homologue français de créer une armée européenne, la jugeant «très insultante».

Des charges violentes qui avaient à l'époque drastiquement tendu les relations entre les deux pays. En tout état de cause, il est raisonnable de penser que Biden n'aurait, lui, pas agi de la sorte car ce n'est pas sa marque de fabrique. A titre de comparaison, son compte Twitter compte d'ailleurs moins de 7.000 tweets, contre près de 60.000 pour Donald Trump.

Le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris

Autre point, et non des moindres, le candidat démocrate s'est engagé à rejoindre, en cas de victoire et dès le premier jour de sa présidence, l'accord de Paris sur le climat, dont les Etats-Unis sont officiellement sortis mercredi 4 novembre.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

«Le gouvernement Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra», a-t-il affirmé sur Twitter, évoquant le 20 janvier 2021, date à laquelle le prochain président américain prendra ses fonctions.

Pour rappel, c'est en juin 2017 que Donald Trump avait déjà annoncé, là encore de façon tonitruante, son souhait de se de l’accord de Paris, indiquant avoir été élu «pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris».

Si les Etats-Unis adoptaient une politique climatique a l'opposé de celle de Trump, cela aurait indirectement un impact majeur sur la vie des Français, le réchauffement climatique touchant la planète entière, dont notre pays.

Des relations commerciales assainies

Un dernier aspect, peut-être le plus concret dans l'immédiat, serait que l'arrivée d'une administration Biden à la Maison Blanche permettrait enfin d'assainir des relations commerciales qui, entre la France et plus largement l'Europe et les Etats-Unis, se sont beaucoup crispées ces dernières années.

Les constructeurs automobiles, aéronautiques, les géants du luxe ou le secteur de la vigne et du vin, qui exportent massivement vers les Etats-Unis ont rudement eu maille à partir avec Trump, et sont à ce sujet d'autant plus dans l'expectative.

Pourtant, et aujourd'hui encore davantage dans la conjoncture déjà tendue de l'épidémie de coronavirus, un gouvernement démocrate donnerait sans doute plus de temps aux négociations, tout en restant ferme sur ses positions.

Dans ce contexte, rien ne dit que les surtaxes douanières, enchaînées massivement ces dernières semaines à coups de dizaines de milliards d'euros de biens par le pouvoir républicain, soient significativement allégées.