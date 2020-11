Joe Biden veut réintégrer l'accord de Paris sur le climat

Ce 4 novembre, les Etats-Unis se sont retirés officiellement de l'accord de Paris sur le climat. Peut-être pas pour longtemps : Joe Biden, qui s'approche de la victoire aux élections présidentielles, a promis de le réintégrer.

Limiter le réchauffement climatique à 2°C : tel est l'objectif de l'accord de Paris, conclu en 2015 par 195 pays.

Mais l'actuel président des Etats-Unis est connu pour ses réflexions climato-sceptiques, comme lorsqu'il a déclaré en septembre que le climat « finirait bien par se refroidir ». Conformément à sa volonté, les Etats-Unis sont donc sortis de l'accord de Paris ce 4 novembre. Le pays aurait même quitté l'accord plutôt, si la réglementation n'imposait pas un délai d'attente.

Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison Blanche, a réagi sur Twitter : « Aujourd'hui, l'administration Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Et dans 77 jours exactement, l'administration Biden le réintégrera. »

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Réintégrer l'accord de Paris est une promesse de campagne du démocrate Joe Biden. Celui-ci a d'ailleurs qualifié Donald Trump de « pyromane du climat ».

2ème plus gros pollueur mondial

Le dépouillement étant encore en cours, Joe Biden n'est pas assuré d'être élu président. La réintégration de l'accord de Paris est donc incertaine.

La participation des Etats-Unis aux efforts internationaux serait pourtant précieuse. Les Etats-Unis sont le deuxième plus grand pays émetteur de CO2, derrière la Chine. Ils rejettent en moyenne 5416 tonnes de CO2 par an. En comparaison, la Chine rejette 10 065 tonnes de CO2 par an et la France, classée 20ème, 338 tonnes.

Si on s'intéresse aux tonnes de CO2 émises par habitant, les Etats-Unis sont classés 12ème. Chaque Américain rejette en moyenne 17 tonnes de CO2 par an. La première place du classement est occupée par le Qatar, dont les habitants rejettent individuellement et chaque année 38 tonnes de CO2. Cette position s'explique par l'exploitation gazière et pétrolière du pays, alors que celui-ci compte très peu d'habitants. (Source : Global Carbon Atlas, 2018)