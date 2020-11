New Delhi enregistre l'air le plus pollué de l'année

Nouveau cap pour la ville la plus polluée du monde. New Delhi a enregistré, ce 3 novembre, l'air le plus toxique de l'année.

Un épais brouillard enveloppe actuellement la capitale indienne. Ce n'est pas un effet de la météo : l'air de New Delhi est trop chargé en particules fines. Le 3 novembre, la ville a relevé une concentration de particules PM2.5 14 fois supérieure à la limite préconisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les conséquences sont très lourdes pour les habitants. Les PM2.5, qui proviennent de la pollution et surtout du trafic routier et de l'industrie, sont particulièrement fines. Elles sont capables de pénétrer dans les poumons. Elles provoquent alors, selon l'OMS, des maladies cardio-vasculaires, respiratoires, et même des cancers du poumon.

Avec le coronavirus, un effet double

La présence de PM2.5 est d'autant plus gênante que l'Inde lutte actuellement contre le coronavirus. Comme ces particules, la Covid-19 entraîne des problèmes respiratoires : la conjonction des deux est donc terrible pour la capitale.

«Vous voyez, toute la ville est enveloppée par la fumée. A cause de ça, l'épidémie de coronavirus est encore plus grave» a réagi Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi.

Au total, l'Inde a enregistré 8,4 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Environ 124 000 personnes en sont mortes.