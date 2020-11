Proche-Orient : 41 enfants Palestiniens sans-abri après la destruction de leur village, selon l’ONU

Les forces israéliennes ont démoli des habitations jugées «illégales» de près de 80 Palestiniens, dont 41 enfants, lors d'une vaste opération dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, selon l’ONU.

Des bulldozers israéliens ont détruit mardi soir un village de bédouins - tentes, structures pour le bétail, panneaux solaires- près de Tubas, en Cisjordanie, a constaté un photographe de l'AFP sur place, laissant des dizaines de personnes sans toit.

Selon Abdelghani Awada, un Palestinien de 52 ans : «Ils nous ont donné 10 minutes pour évacuer nos demeures, puis ils ont commencé à détruire au bulldozer nos habitations. Nos parents étaient installés ici avant nous. Ils (les Israéliens, ndlr) cherchent à vider la vallée du Jourdain de sa population palestinienne.»

Yvonne Helle, coordinatrice humanitaire pour les Nations-Unies a confié au Guardian que trois quarts de la communauté qui vivait sur place a perdu son logement et de la plus grande destruction d’Israël dans la dernière décennie.

798 RÉSIDENCES PALESTINIENNES DÉTRUITES DEPUIS LE DÉBUT DE 2020

L'Union européenne a condamné jeudi ces démolitions de logements palestiniens et d'infrastructures et a réclamé l'abandon des projets de destruction d'écoles. «Cette démolition à grande échelle confirme une fois de plus la tendance regrettable des confiscations et des démolitions depuis le début de l'année», a déploré dans un communiqué le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«Elle s'ajoute à la menace de démolition de l'école palestinienne de la communauté de Ras Al-Teen, dans le centre de la Cisjordanie, qui a été cofinancée par l'UE et plusieurs États membres de l'UE», a-t-il souligné, précisant que 52 écoles palestiniennes étaient menacées de démolition.

Le coordonnateur spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, s'est dit «préoccupé par ces démolitions» et a également appelé Israël à «cesser cette pratique».

«Alors que le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus, Israël consacre son temps et ses efforts à harceler les Palestiniens plutôt qu'à protéger les habitants vivant sous son contrôle (...) en créant une situation kafkaïenne pour les Palestiniens qui n'ont quasiment pas la possibilité de construire légalement», a commenté l'ONG israélienne B'Tselem qui a également publié une vidéo sur YouTube.

Selon cette organisation, hostile à la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée depuis 1967, 798 Palestiniens ont vu leurs résidences détruites par les autorités israéliennes depuis le début de 2020, année record depuis que l'ONG a commencé à comptabiliser ces démolitions, en 2016.