Vidéo : Des bulletins Trump ont-ils vraiment été brûlés en Virginie ?

Le jour même de l'élection présidentielle américaine, une vidéo a commencé à circuler affirmant que des bulletins Trump avaient été brûlés.

Sur celle-ci, on peut voir un homme, dont le visage n'apparaît jamais, mettre le feu à des bulletins de vote contenus dans un sac plastique. Ces «80 bulletins» sont, selon lui, tous pour Donald Trump. S'il ne précise pas dans quel bureau de vote ils auraient dû être comptabilisés, on peut lire dessus la mention Virginia Beach (Virgine).

Mais cette vidéo, censée prouver l'existence de fraudes durant le scrutin présidentiel, est en réalité une (mauvaise) mise en scène. En effet, ces bulletins qui partent en fumée s'avèrent être des faux, des spécimens. Il leur manque «le code-barres que l'on trouve sur les bulletins officiels», a expliqué la ville de Virginia Beach dans un communiqué.

Cette mise au point de la municipalité de Virginie, Etat remporté par Joe Biden, est intervenue très rapidement après la mise en ligne de la vidéo. Mais cela ne l'a pas empêchée d'être reprise par de nombreux internautes et de devenir virale.

Parmi ceux qui ont partagé ces images, on trouve notamment Eric Trump, le fils du président sortant, qui a relayé cette fake news avec son compte Twitter (avant que le compte retweeté ne soit finalement bloqué par le site à l'oiseau bleu). Un tweet «liké» plus de 50.000 fois, et retweeté plus de 20.000 fois.

Burning 80 Trump Ballots https://t.co/NGC2naMHhR — Eric Trump (@EricTrump) November 4, 2020

Depuis le début du scrutin, l'équipe de Donald Trump et sa famille ont fait de la désinformation une de leurs armes pour tenter de remporter la présidentielle. Ou au minimum pour convaincre ses supporteurs que des fraudes massives sont en cours. Outre ces bulletins brûlés, ils évoquent également l'arrivée dans les bureaux de vote de bulletins «surprises», sans toutefois en apporter la preuve.