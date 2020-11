Coronavirus : des souches mutantes ont infecté 200 personnes au Danemark

Un phénomène qui pourrait se révéler problématique. Au Danemark, 214 personnes ont été infectées par des souches mutantes du coronavirus provenant du vison, viennent d'indiquer les autorités du pays.

Les scientifiques du Statens Serum Institut, qui gère les épidémies au Danemark, expliquent que la grande majorité des cinq mutations différentes détectées ne sont «ni plus dangereuses, ni plus contagieuses» que le virus habituel, d'après un communiqué publié jeudi 5 novembre.

Toutefois, l'une de ces variantes est plus préoccupante pour le futur. «Si elle se propage au Danemark ou à l'étranger, elle pourrait potentiellement avoir des conséquences graves sur l'effet protecteur des vaccins à venir», préviennent les épidémiologistes du Statens Serum Institut.

Cette mutation concerne en effet la protéine baptisée «Spike», qui se trouve sur le coronavirus, et lui permet de pénétrer dans nos cellules. Or, c'est cette même protéine que visent la plupart des vaccins en cours de développement.

12 cas à surveiller

Cette mutation précise a touché 12 personnes (qui ne sont plus porteurs), dans 5 fermes de visons différentes en août et septembre. Parmi ces cas, 11 se trouvaient dans la région du Jutland du Nord, située à l'extrémité de la partie péninsulaire du pays. Une situation géographique qui se retrouve aussi dans l'ensemble des 214 cas détectés de mutation.

«Ces variantes de vison ont été trouvées chez 200 personnes dans la région du Jutland du Nord (94 %)», commente le Statens Serum Institut. Au cours de cette période allant d'août à septembre, 535 échantillons ont été séquencés dans cette région. Cela signifie que des mutations ont été détectées dans 40 % des échantillons du Jutland du Nord.

C'est ce risque qui a motivé la décision prise mercredi 4 novembre par le gouvernement danois d'abattre l'ensemble des visons dans le pays, soit 15 millions de bêtes. Des restrictions de déplacement ont également été actées jeudi 5 novembre concernant le Jutland, pour une durée d'un mois. Environ 280.000 danois seront concernés, afin d'enrayer la propagation de ces souches de coronavirus.

Il faut néanmoins noter qu'à l'échelle pays, les 214 cas recensés représentent 4 % des 5.102 échantillons séquencés au Danemark sur la période. De plus, la mutation d'un virus est banale et souvent anodine, selon les scientifiques, et déterminer les conséquences concrètes d'une mutation est complexe. Des experts ont appelé le Danemark à diffuser davantage de données scientifiques pour mieux évaluer la mutation.

Le Danemark est le premier exportateur de peaux de vison, une fourrure de luxe. Mais l'Espagne et les Pays-Bas ont également ordonné l'abattage de 1 million de visons cet été, après que des cas de transmission du coronavirus entre l'animal et l'homme aient été rapportés.