DIRECT - Coronavirus : les contaminations d'élèves et de profs sont «maîtrisées», selon Jean-Michel Blanquer

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

10h04

Le ministre délégué aux PME, Alain Griset, a indiqué avoir proposé au Premier ministre que la vente de sapins de Noël soit autorisée dans certains lieux de distribution en extérieur, alors que les professionnels craignent de ne pas pouvoir écouler leurs arbres avec le reconfinement.

"J'ai proposé au Premier ministre que pour les sapins de Noël, il puisse y avoir des points de distribution, nécessaires pour que les professionnels puissent écouler leur marchandise", a affirmé le ministre lors d'une audition par des sénateurs, évoquant "les jardineries, fleuristeries, marchés plein vent et parkings de la grande distribution".

08h40

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a estimé que le nombre de cas de Covid-19 parmi les élèves et les professeurs était "maîtrisé" en France, et a exclu d'opter pour l'enseignement à distance au collège pour lutter contre l'épidémie.

"Aujourd'hui vendredi, on est à 3.528 élèves qui ont un test positif et 1.165 personnels", a détaillé M. Blanquer sur RTL. "Un chiffre maîtrisé", a-t-il jugé, à rapporter aux 12 millions d'élèves et au million de personnels que compte l'Education nationale. Les contaminations recensées au sein du système éducatif restent "en dessous des proportions qu'on rencontre dans le reste de la population", a-t-il souligné.

04h22

Après une mutation problématique du coronavirus provenant des visons qui pourrait menacer l'efficacité d'un futur vaccin humain, le Danemark a annoncé jeudi des mesures de restrictions spécifiques pour plus de 280.000 habitants du Nord-Ouest du pays, afin d'empêcher de nouveaux cas de ce "Cluster 5".

"Dès ce soir, les citoyens de sept communes du nord du Jutland sont vivement sommés de rester dans leur propre commune pour empêcher la propagation de l'infection", a dit la Première ministre Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse.

03h46

La Chine bloque désormais l'arrivée des voyageurs étrangers en provenance de France et d'une dizaine d'autres nations très touchées par le Covid-19, le géant asiatique voulant éviter toute résurgence de l'épidémie sur son sol.

02h58

Un nouveau record de plus de 120.000 cas de contamination au coronavirus en 24 heures a été enregistré jeudi aux Etats-Unis, où l'épidémie flambe depuis environ deux semaines, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays a recensé précisément 123.085 nouveaux cas entre mercredi et jeudi, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Dans le même temps, 1.226 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde.