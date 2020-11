Election américaine : un camion de déménagement devant la Maison Blanche agite Twitter

Il n’en fallait pas plus pour que les anti-Trump préparent le champagne. Malgré la longue attente des derniers dépouillements, qui donneront le nom du futur président des Etats-Unis, les supporters de Joe Biden ont vu dans la présence d’un camion de déménagement devant la Maison blanche le signe d’un prochain changement de locataire.

Sur les images, qui montrent en direct l’entrée du bâtiment présidentiel, hier, on aperçoit en effet un long poids lourd, décrit par ceux qui ont partagé la vidéo comme un camion de déménagement. «Un présage», écrivent-ils, du changement de dirigeant à venir, alors que leur candidat démocrate fait la course en tête et même si Donald Trump martèle de son côté qu’il a d’ores-et-déjà gagné l’élection.

I’m taking this live shot of the White House, with a moving truck outside, as a good omen. pic.twitter.com/Uz4SuoU94N — straightouttacontext (@happywithmeok) November 4, 2020

Certains internautes poussent même les spéculations encore plus loin, en expliquant, non sans second degré, qu’il s’agit de Melania Trump qui a décidé de faire ses bagages et de quitter la Maison blanche quoi qu’il arrive.

A l’heure où cet article est écrit, Joe Biden a déjà empoché 264 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner. Il reste encore les résultats de cinq Etats à être annoncés, pouvant retourner la situation en faveur de Donald Trump : la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Nevada et l’Alaska.