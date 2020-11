Greta Thunberg s'en prend à Donald Trump : «Tellement ridicule»

Qui s'y frotte s'y pique. Greta Thunberg ne porte pas Donald Trump dans son coeur, et elle l'a prouvé une nouvelle fois en l'attaquant sur Twitter.

En reprenant mot pour mot un tweet de Donald Trump dans lequel il s’était moqué d’elle en décembre 2019, la jeune activiste suédoise a commenté : «Tellement ridicule. Donald doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ! Tranquille Donald, tranquille !», a-t-elle écrit, en réponse à un tweet du président américain qui demandait d'«ARRÊTER LE COMPTE» des votes de l’élection américaine.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Le 12 décembre 2019, Donald Trump avait effectivement écrit, à propos de Greta Thunberg, sur Twitter : «Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ! Tranquille Greta, tranquille !», en réponse à un tweet de la productrice Roma Downey, qui félicitait alors Greta Thunberg, élue personnalité de l’année 2019 par le magazine Time.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Loin de se vexer pour si peu, la militante avait, là encore, préféré utiliser l'humour pour répondre au président américain, en modifiant sa biographie Twitter pour y inclure les mots qu'il avait employés pour la qualifier.

Pres. Trump tweets that teen climate activist Greta Thunberg, who yesterday was named TIME magazine's 2019 person of the year, should "work on her Anger Management problem."





Seemingly in response, Thunberg changed her Twitter bio. https://t.co/dSEBVRcNEK pic.twitter.com/6DNp4qXXtS — ABC News (@ABC) December 12, 2019

Alors que le résultat de l’élection américaine n'est toujours pas connu ce vendredi, Donald Trump a maintenu, avec virulence, ses accusations de fraude contre le camp démocrate lors d’une allocution à la Maison Blanche. A tel point que plusieurs chaînes de télévision ont coupé brusquement la retransmission de l’allocution, voyant dans les propos du président-candidat de la «désinformation».