Le présentateur Anderson Cooper compare Donald Trump à une «tortue obèse qui s'agite sur le dos»

Dans une nouvelle allocution, Donald Trump a dénoncé des «votes illégaux» en faveur du camp démocrate. Le candidat républicain continue à revendiquer sa victoire et dénonce un scrutin «volé». Plusieurs chaînes américaines, telles que MSNCB et NBC News ont coupé l'antenne en direct, pour interrompre la «désinformation»

Parmi les grosses chaînes, CNN a choisi de continuer à diffuser le discours, avant de mener un travail de désintox en compagnie de ses journalistes en plateau. Les téléspectateurs américains ont repéré l'intervention d'Andersoon Cooper, un présentateur phare du network. «On n'a jamais vu une attitude semblable de la part d'un Président américain», a-t-il remarqué, ajoutant que la situation était «triste et profondément pathétique».

Face aux multiples recours en justice de Donald Trump pour faire invalider les résultats des Etats où il est donné perdant, le journaliste a souligné le fait que le candidat n'avait «pas présenté une seule véritable preuve sur une éventuelle fraude».

Alors que le verdict des résultats s'éternise, il n'a pas mâché ses mots pour décrire Donald Trump : «C'est le président des Etats-Unis. C'est l'homme le plus puissant du monde, et nous l'observons, telle une tortue obèse qui s'agite sur le dos, sous le soleil brûlant, en réalisant que son temps est passé». Une comparaison disgrâcieuse repérée par les internautes.

Anderson Cooper: "That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. We see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over." pic.twitter.com/Az8Gp22wfJ

— andrew kaczynski (@KFILE) November 6, 2020