Plus de 300 millions de planètes habitables dans la Voix lactée, selon la NASA

Elles sont potentiellement habitables. Dans l’ensemble de la Voie lactée, il y aurait au moins 300 millions d’exoplanètes ayant des caractéristiques similaires à la Terre, affirment des chercheurs de la Nasa après avoir analysé les données du vaisseaux spatial Kepler, lancé il y a plus de dix ans.

Pour entrer dans la catégorie des planètes «habitables», les planètes devaient remplir un certain nombre de conditions. Il fallait notamment qu'il y ait de l'eau liquide à la surface, qu’elles orbitent autour des étoiles ressemblant au Soleil et qu’elles soient rocheuses.

«On savait déjà grâce à Kepler qu'il y avait des milliards de planètes, mais maintenant nous savons qu'une bonne partie de ces planètes pourrait être rocheuse et habitable», a déclaré l'auteur principal de l’étude Steve Bryson, chercheur au Ames Research Center, en Californie.

D’après les astronomes de l'agence spatiale américaine, qui ont publié les résultats de cette étude dans la revue The Astronomical Journal, l’exoplanète la plus proche se situerait à environ 20 années-lumière de notre système solaire, et il y en aurait quatre à près de 30 années-lumière.

Au total, environ 300.000 exoplanètes ont été déclarées comme potentiellement «habitables», mais elles pourraient être encore plus nombreuses.

«Nous voulons être très prudents au cas où la nature aurait des surprises concernant l'habitabilité», a expliqué l’un des auteurs au New York Times, Ravi Kumar Kopparapu, chercheur au Goddard Space Flight Center (GSFC), le principal centre de la NASA consacré à la recherche scientifique. Ainsi, «nous avons intentionnellement réduit les estimations.»