Steve Bannon exclu de Twitter pour avoir suggéré de décapiter Anthony Fauci

Twitter a exclu du réseau Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, pour avoir menacé de décapiter le docteur Anthony Fauci et le directeur du FBI Christopher Wray.

«Je mettrais leurs têtes sur des piques. Oui, vous avez bien entendu. Je les mettrais des deux côtés de la Maison Blanche pour intimider les bureaucrates fédéraux et leur dire : soit vous suivez le programme, soit vous partez», s'est-il enflammé, dans un extrait de son émission «War Room : Pandemic» («Cellule de crise sur la pandémie», ndlr).

L'ancienne éminence grise de la Maison Blanche soutient que Donald Trump a bien remporté l'élection, alors que le suspens flotte encore sur les derniers états-clés de la Georgie, la Pennsylvanie et le Nevada.

Très populaire parmi les Américains, l'épidémiologiste Anthony Fauci est l'une des voix les plus écoutées sur la gestion sanitaire du Covid-19. Il s'est opposé à plusieurs reprises aux stratégies jugées insuffisantes du Président, qui lui reproche d'être partisan.

La vidéo virulente est restée active sur la page Facebook de l'ex-conseiller pendant une dizaine d'heures, où elle a été vue près de 200.000 fois avant d'être finalement retirée de la plate-forme pour «incitation à la violence».

Un peu plus tôt dans la journée, Youtube a également retiré la vidéo, conformément à sa politique sur l'«incitation à la violence».

Twitter est allé encore plus loin et a choisi de suspendre définitivement le compte de Steve Bannon, pour «glorification de la violence», rapporte CNN.

Dans un tweet ce jeudi, le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr a lui même appelé à «mener une guerre totale» sur l'élection, en «identifiant tous les cas de triche et de fraude». Il appelle à «nettoyer le foutoir pour que le pays n'ait plus l'air de ressembler à une république bananière».

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.





It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020