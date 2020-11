Tout savoir sur Stacey Abrams, la militante noire à qui Joe Biden doit ses chances en Georgie

Depuis 1992, le camp démocrate n'a pas remporté les 16 grands électeurs de la Georgie. Une impasse politique... qui pourrait bien être chamboulée par l'élection de 2020. Pressentie un temps pour être co-lisitière de Joe Biden, Stacey Abrams aurait largement contribué à la victoire annoncée du candidat dans l'Etat sudiste.

Encore méconnue en France, Stacey Abrams est une personnalité brillante, aux multiples casquettes : avocate diplômée de la prestigieuse université Yale, elle est aussi romancière à succès et politicienne.

Une ardente combattante pour le droit de vote

Alors que la Georgie a l'image d'un Etat de «conservatrices blanches», Stacey Abrams rejette cette représentation et travaille depuis 2013 à la protection du droit de vote des Georgiens. Elle a créé cette année là «The Georgia Project», une ONG locale ayant pour but d'encourager les habitants à voter. 86.000 se sont inscrites sur les listes électorales grâce à ce programme.

En 2018, Stacey Abrams a fondé «Fair Fight», une ONG investie des mêmes missions à plus grande échelle, dans les Etats-Unis tout entier. Après avoir fait doubler le nombre de jeunes votants en Georgie, elle s'est investie pour le vote des jeunes, des minorités Latinos, Sud-Asiatiques et des îles Pacifiques.

Les cartes électorales sont souvent critiquées outre-Atlantique, car elles sont régulièrement actualisées par les partis pour favoriser le gain d'une élection particulière. Des réformes qui visent à limiter les fraudes sont régulièrement montrées du doigt car elles empêchent certaines personnes, et notamment les minorités, de pouvoir voter.

«Fair Fight apporte des connaissances au public concernant les réformes électorales, se bat pour des changements à tous les niveaux et s'engage dans des programmes et communication pour éduquer les électeurs», peut-on lire sur le site internet de la fondation. Au fil du développement de ce programme, Stacey Abrams est devenue l'une des militantes pour le droit de vote les plus célèbres des Etats-Unis, raconte Vogue.

Une figure montante

Après avoir été députée à la chambre des Représentants de Géorgie, Stacey Abrams s'est lancée dans la course au poste de gouverneur de l'Etat en 2018. Si cela peut sembler anodin, elle est tout simplement devenue la première femme noire nommée par un grand parti pour une élection de ce type. Cette nouveauté a fait d'elle une véritable star médiatique, avec tout le parti sur le pont pour la faire gagner. Barack Obama ou encore Oprah Winfrey s'étaient déplacés pour la soutenir, mais elle avait fini par perdre l'élection pour 55.000 voix seulement.

Mais son influence médiatique ne s'est pas pour autant interrompue. Conscient qu'il avait entre ses mains une potentielle cadre en devenir, le parti démocrate a continué de la mettre en avant. En février 2019, elle a ainsi été choisie pour prononcer la réponse de l'opposition après le discours sur l'Etat de l'Union de Donald Trump. Cet événement annuel est particulièrement important, et suivi par toutes les chaînes d'information du pays. Succéder au président dans ces conditions, sans posséder aucun mandat, était la preuve de la confiance qui lui est accordée par le parti démocrate.

une MILITANTE NOIRE AMERICAINE

Stacey Abrams, engagée dans le vote pour tous et elle-même Noire américaine, a semble-t-il, joué un grand rôle pour encourager les habitants de la Georgie à déposer un bulletin pour le ticket Joe Biden - Kamala Harris.

En 2016, le taux de participation de cet électorat s'était effondré par rapport à 2012, deuxième mandat de Barack Obama, facilitant la victoire de Donald Trump.