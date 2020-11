DIRECT - Coronavirus : envolée des cas, la France touchée de plein fouet par la deuxième vague

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

13h09

L'Iran a annoncé samedi un énième record de plus de 9.000 contaminations au coronavirus en 24 heures dans le pays, le plus touché au Moyen-Orient, et de nouvelles restrictions pour les commerces.

Les autorités ont enregistré ces dernières 24 heures 9.450 nouvelles infections, et 423 décès, après avoir recensé plus de 8.000 cas quotidiens ces six derniers jours. Le bilan total de l'épidémie en Iran s'élève désormais à 673.250 contaminations, dont 37.832 morts, selon le ministère de la Santé.

12h32

Une semaine après l'entrée en vigueur du confinement, le nombre de nouvelles contaminations s'envole, faisant craindre des jours difficiles avant que les premiers résultats des mesures pour ralentir la circulation du virus ne se fassent sentir.

Au moins 60.486 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés entre jeudi et vendredi, selon Santé publique France (SpF). Un nouveau record et une accélération brutale puisque c'est le double des niveaux constatés à la mi-octobre.

La situation pourrait être plus grave qu'annoncée, l'agence sanitaire SpF ayant prévenu que les données sur les contaminations sont incomplètes depuis plusieurs jours, en raison d'un embouteillage informatique, qui gêne la remontée des résultats de tests.

11h53

L'attaquant international belge Eden Hazard (29 ans, 106 sélections) et le milieu de terrain international brésilien Casemiro (28 ans, 45 sélections) ont été testés positif au nouveau coronavirus, a annoncé le Real Madrid samedi dans un communiqué.

"Le Real Madrid C.F. informe que les joueurs Casemiro et Hazard ont été testés positif après les examens de Covid-19 passés hier vendredi matin", a indiqué le club madrilène.

10h16

Les voyageurs arrivant du Danemark, exceptés les Britanniques ou résidents permanents, se verront désormais refuser l'entrée au Royaume-Uni, a annoncé samedi le ministère des Transports, après la découverte dans ce pays d'une mutation problématique du nouveau coronavirus provenant des visons.

"Tous les voyageurs non-Britanniques ou résidents permanents qui ont été au Danemark ou y ont transité au cours des 14 derniers jours se verront refuser l'entrée par les forces frontalières à leur arrivée" à partir de samedi 4H00 GMT, a indiqué le ministère dans un communiqué.

09h54

Le gouvernement italien a décidé dans la nuit de vendredi à samedi de nouvelles mesures financières de soutien aux secteurs économiques et familles touchés par les récentes mesures de restriction dues à l'épidémie de Covid-19.

Le montant de ces mesures n'a pas été annoncé dans le communiqué officiel mais les médias italiens évoquent un chiffre d'environ 2,5 milliards d'euros.

09h46

La cellule de soutien psychologique créée au printemps à destination des chefs d'entreprise éprouvés par la crise sanitaire et économique est prolongée de six mois, annonce samedi le ministère de l'Economie.

Mis en place fin avril, le numéro vert (0 805 65 50 50) ouvert tous les jours de 08H00 à 20H00 fonctionnera six mois supplémentaires, "pour apporter une première écoute et un soutien psychologique aux chefs d'entreprise en détresse", indique Bercy dans un communiqué. "Le premier bilan de ce dispositif invite à sa prolongation", est-il ajouté.

07h32

Les Etats-Unis, le pays du monde le plus durement frappé par le Covid-19, a enregistré vendredi un nouveau record de cas quotidiens et le candidat démocrate Joe Biden, bien placé pour emporter la Maison Blanche, a promis de s'attaquer de front à la pandémie dès le "premier jour" de sa présidence.

L'épidémie explose aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde avec 236.025 décès dus au nouveau coronavirus. Un total de 127.021 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 24 heures ont été recensés vendredi, le troisième record quotidien d'affilée, selon l'université Johns Hopkins.

Sûr de sa victoire face à Donald Trump, Joe Biden a promis de mettre en oeuvre dès le "premier jour" de sa présidence son plan d'action contre le virus. "Cela ne pourra pas sauver les vies qui ont été perdues mais cela sauvera des vies ces prochains mois", a-t-il affirmé vendredi soir lors d'une brève déclaration, sa colistière Kamala Harris se tenant à ses côtés, masquée.