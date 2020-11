DIRECT - Election américaine : «le peuple a parlé et nous a donné une victoire claire», déclare Joe Biden

Joe Biden a remporté, ce samedi, l'Etat de Pennsylvanie qui lui a permis de dépasser la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Le démocrate devient le 46e président des Etats-Unis. De son côté, Donald Trump a annoncé de nouveaux recours en justice à partir de lundi.

02h50

«Notre travail commence par reprendre le contrôle sur le COVID», insiste Joe Biden. Il a promis de monter une équipe dans les prochains jours pour mettre sur le papier un plan définitif pour lutter contre l'épidémie avec des spécialistes et des scientifiques. Le président élu assure qu'il ne sera pas possible de reconstruire l'économie sans mettre fin à la pandémie.

02h45

«Le peuple a parlé, et nous a délivré une victoire claire», a déclaré Joe Biden dans sa première prise de parole en tant que président élu des Etats-Unis ce samedi soir. Comme lors des jours précédents, le démocrate a de nouveau promis d'unifier le pays, et de ne pas diriger seulement pour ceux qui ont voté pour lui, mais pour ses opposants aussi.

02h35

«Je pense aux générations de femmes, noires, blanches, asiatiques, hispaniques... qui ont pavé le chemin jusqu'à ce jour». Avec un immense sourire aux lèvres, Kamala Harris s'est exprimée ce samedi soir depuis Wilmington (Delaware) après l'annonce de la victoire de Joe Biden. La vice-présidente élue, première femme à obtenir ce poste, a commencé sa prise de parole par un hommage à John Lewis, militant historique des droits civiques décédé plus tôt dans l'année, avant de remercier le peuple américain pour sa participation historique au processus démocratique.

23H51

Le premier vice-président iranien Eshaq Jahangiri a dit samedi espérer un changement dans les «politique américaines destructrices» après la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

«J'espère asister à un changement dans les politiques américaines destructrices et un retour au droit, aux engagements internationaux et au respect des nations», a-t-il écrit sur Twitter.

22H46

Donald Trump a évoqué des «fraudes» et promis de contester en justice sa défaite face à Joe Biden. Mais pour l'instant, il n'a pas présenté d'éléments de preuves et ses recours ne semblent pas en mesure de peser sur l'issue du scrutin.

21H32

Donald Trump est rentré samedi après-midi à la Maison Blanche après une matinée de golf, et quelques heures après l'annonce de sa défaite face à Joe Biden.

Le président américain a passé un peu plus de quatre heures dans son club de Sterling, en Virginie, où il a été aperçu sur les greens. Il quittera le pouvoir le 20 janvier 2021.

21H06

Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, grâce à sa victoire en Pennsylvanie, qui lui a permis de dépasser le seuil des 270 grands électeurs nécessaires pour ouvrir les portes de la Maison Blanche.

En plus de décrocher des bastions traditionnellement démocrates comme New York ou la Californie, l'ancien vice-président a fait basculer des États gagnés par Donald Trump en 2016 : le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin et, selon deux médias, l'Arizona.

Joe Biden élu, scènes de joie dans les rues de New York



Suivez notre direct ➡️ https://t.co/3NhWuS7be9 #SoirInfo #Elections2020 pic.twitter.com/2p4OrlH7PA — CNEWS (@CNEWS) November 7, 2020

20H47

Ils ont pleuré, tapé sur des casseroles et crié «Trump, c'est fini !» dans un concert de klaxons: les New-Yorkais ont laissé exploser leur joie et leur soulagement samedi à l'annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Les scènes de liesse - dans la ville natale du président républicain qu'une majorité de New Yorkais ont toujours répudié - ont commencé à peine les premières alertes tombées sur les smartphones.

20H16

Le Premier ministre indien Narendra Modi a félicité samedi Joe Biden pour son élection à la Maison Blanche, soulignant que l'élection de sa colistière Kamala Harris, d'origine indienne, était source d'une «immense fierté».

20H01

Scènes de liesse à New York et à Washington après la victoire de Joe Biden qui devient le 46ème président des Etats-Unis #Elections2020 #Punchline pic.twitter.com/NWnfIJI7Jx — CNEWS (@CNEWS) November 7, 2020

19H39

L'ancien président démocrate Barack Obama a salué samedi la victoire «historique» de Joe Biden, qui fut son vice-président, dans la course à la Maison Blanche. «Une fois que toutes les voix auront été comptées, le président élu Biden et la vice-présidente élue (Kamala) Harris auront remporté une victoire historique et déterminante», a-t-il dit dans un communiqué.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

19H17

Joe Biden, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, a remporté samedi l'Etat crucial du Nevada selon plusieurs médias américains, ce qui lui permet d'accroître son écart face à Donald Trump.

Le New York Times et Fox News ont annoncé que le démocrate avait remporté la course dans cet Etat de l'ouest, connu pour ses casinos à Las Vegas, qui attribue six grands électeurs.

Plus tôt dans la journée, les chaînes de télévision américaines ont déclaré Joe Biden vainqueur à l'élection du 3 novembre en projetant sa victoire dans l'Etat décisif de Pennsylvanie. En ajoutant ces deux États, M. Biden dispose d'au moins 279 grands électeurs, sur les 270 nécessaires pour ouvrir les portes de la Maison Blanche.

19H01

Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations au nouveau président américain.

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

18H48

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a félicité samedi Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection à la présidence et vice-présidence des Etats-Unis, moins d'une heure après l'annonce du résultat par les grands médias américains.

Félicitations, @JoeBiden et @KamalaHarris. Nos pays sont de proches amis, partenaires et alliés. Nous avons une relation unique sur la scène internationale. J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

«Je suis impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour que nous puissions relever ensemble les plus grands défis mondiaux», a-t-il écrit dans un communiqué.

18H35

Le président élu américain Joe Biden s'exprimera samedi à 20H00 (01H00 GMT dimanche) depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, après sa victoire annoncée par les grands médias américains.

Le «président élu Joe Biden s'adressera à la nation à Wilmington, dans le Delaware, et sera rejoint par Jill Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et Doug Emhoff», son époux, a écrit son équipe de campagne dans un communiqué.

18H21

Dans des concerts de klaxons et d'acclamations, une foule affluait samedi dans le centre de Washington, aux abords de la Maison Blanche, pour célébrer la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Joe Biden a été élu 46e président des Etats-Unis, selon les projections des télévisions américaines, mettant fin aux quatre années de la présidence tumultueuse de Donald Trump.

18H17

La première femme élue vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a promis samedi de se «mettre au travail» sans tarder pour restaurer «l'âme de l'Amérique», dans sa première déclaration après l'annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

«Dans cette élection, il s'agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou moi-même. Il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mettons-nous au travail», a-t-elle tweeté.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

18H08

Donald Trump a accusé samedi Joe Biden de se «précipiter pour se présenter faussement» en vainqueur de la présidentielle américaine malgré l'annonce de sa victoire par les grands médias américains, assurant que l'élection était «loin d'être terminée».

«Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider : ils ne veulent pas que la vérité éclate», a écrit le président américain sortant dans un communiqué. «Le constat simple est que cette élection est loin d'être terminée», a-t-il martelé.

18H04

Le démocrate Joe Biden, déclaré vainqueur de l'élection aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, a promis samedi d'être «le président de tous les Américains».

«Je suis honoré et empli d'humilité par la confiance que les Américains m'ont fait ainsi qu'à la vice-présidente élue» Kamala Harris, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. «Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation», a-t-il ajouté.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.





The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.





I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

17H28

Joe Biden a remporté la course à la Maison Blanche face à Donald Trump, ont annoncé samedi les médias américains, une victoire marquant un tournant historique pour l'Amérique et le monde, après quatre années de rupture sous le président républicain.

Après quatre jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, selon les chaînes CNN, NBC et CBS. Il va devenir le 46e président des Etats-Unis.

16H56

Donald Trump s'est rendu samedi matin à son club de golf à Sterling, en Virginie, sa première sortie depuis le jour de l'élection présidentielle, mardi, dont le verdict est toujours attendu.

Sur Twitter, le président a assuré avoir gagné l'élection. «J'ai gagné largement», a-t-il tweeté.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

15H41

Joe Biden était samedi quasi assuré de ravir la Maison Blanche à Donald Trump, même si l'annonce du vainqueur restait suspendue au dépouillement dans une poignée d'Etats-clés qui maintiennent l'Amérique et le monde sur les nerfs depuis quatre jours.

Le président républicain semble toujours aussi peu enclin à accepter une potentielle défaite. Dans une série de tweets matinaux, immédiatement épinglés comme «trompeurs» par le réseau social, il a de nouveau évoqué, sans preuve, des «dizaines de milliers de bulletins arrivés illégalement» et un manque «grossier» de transparence sur le dépouillement.

11h48

"Ce sera très difficile" pour Joe Biden de rassembler le pays s'il est élu, a estimé sur Franceinfo Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales. Selon le spécialiste, le démocrate, une fois élu, pourrait choisir quelques personnalités républicaines pour son gouvernement dans un souci d'apaisement.

10h57

Le président iranien, Hassan Rohani, a émis l'espoir samedi que la prochaine administration américaine aura "appris" de l'échec la "politique de pression" et des sanctions de Donald Trump contre Téhéran qui n'ont pas fait plier la République islamique.

Le président sortant, Donald Trump, sur le point de perdre l'élection présidentielle américaine face à son rival démocrate Joe Biden, a adopté une politique de "pression maximale" contre l'Iran, notamment via son retrait unilatéral de l'accord international sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions contre Téhéran en 2018.

"Nous espérons que l'expérience des trois (dernières) années servira de leçon à la prochaine administration américaine pour se conformer aux lois et règles (internationales) et retourner à ses engagements", a déclaré M. Rohani lors d'un discours télévisé.

09h26

En Pennsylvanie, Joe Biden a désormais une avance de 28.833 votes sur son rival Donald Trump. L'Etat pourrait être attribué à un candidat dès demain dans les projections des principaux médias. Si Joe Biden remporte la Pennsylvanie, il gagne l'élection.

Dans le Nevada, Joe Biden a une avance de 22.657 votes. Un nouveau point d'étape doit être fait samedi à 18 heures.

En Arizona, Donald Trump réduit son retard et n'a plus que 29.861 voix de retard sur Joe Biden. Un point d'étape doit être fait samedi à 17 heures.

En Géorgie, Joe Biden a toujours une légère avance d'environ 4.000 voix. Mais les résultats définitifs seront longs à obtenir, un recomptage étant prévu.

07h30

Toute l'Amérique, et le monde, suivent depuis mardi soir le lent décompte des voix. Si l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, apparaît sur le point de remporter la course à la Maison Blanche, aucun grand média américain n'a encore désigné le vainqueur.

Après une journée de suspense dans son fief de Wilmington, dans le Delaware, Joe Biden n'a finalement fait qu'une très brève allocution, faute de résultat. "Mes chers Américains, nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire mais les chiffres offrent une tableau clair et convaincant : nous allons gagner cette élection", a-t-il déclaré, sa colistière Kamala Harris à ses côtés.