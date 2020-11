Election américaine : les dirigeants du monde entier félicitent Joe Biden

La victoire de Joe Biden étant désormais annoncée, de nombreux dirigeants lui ont adressé leurs félicitations.

Emmanuel Macron

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Boris Johnson

«Félicitations à Joe Biden pour son élection en tant que président des Etats-Unis et à Kamala Harris pour son exploit historique. Les Etats-Unis sont nos plus grands alliés et j'ai hâte que l'on collabore étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la défense», a tweeté le Premier ministre britannique.

Angela Merkel

«Félicitations ! Le peuple américain a pris sa décision. Joe Biden sera le 46e président des Etats-Unis d'Amérique. Je lui souhaite sincèrement beaucoup de chance, du succès et j'aimerais également féliciter Kamala Harris, la première femme vice-présidente de l'histoire du pays. J'ai hâte de travailler avec le président Biden. Notre amitié transatlantique est indispensable si nous voulons surmonter les grands défis de notre temps», a réagi la chancelière allemande, citée par le porte-parole de son gouvernement.

Giuseppe Conte

«Félicitations au peuple et aux institutions américains pour cette incroyable démonstration de vitalité démocratique. Nous sommes prêts à travailler avec le président élu Joe Biden pour renforcer les relations transatlantiques. Les Etats-Unis peuvent voir en l'Italie un allié solide et un partenaire stratégique», a tweeté le Premier ministre italien.

Justin trudeau

Félicitations, @JoeBiden et @KamalaHarris. Nos pays sont de proches amis, partenaires et alliés. Nous avons une relation unique sur la scène internationale. J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Barack Obama

«Félicitations à mes amis Joe Biden et Kamala Harris - nos prochains président et vice-présidente des Etats-Unis» a tweeté l'ancien président Barack Obama.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Hillary Clinton

«Les votants se sont exprimés et ils ont choisi Joe Biden et Kamala Harris pour être nos prochains président et vice-présidente. C'est un vote historique, la répudiation de Trump, et une nouvelle page pour l'Amérique. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. En avant, ensemble», a tweeté l'ancienne candidate démocrate à la Maison-Blanche.