LeBron James, Alicia Keys, Alyssa Milano : les célébrités réagissent à la victoire de Joe Biden

De la superstar NBA LeBron James à la chanteuse Alicia Keys, de nombreuses célébrités ont salué, ce samedi 7 novembre, la victoire de Joe Biden, élu président des Etats-Unis.

Sur Twitter, James a posté une courte vidéo qui le montre en boucle fumer le cigare juste après son 4e sacre NBA, remporté début octobre avec les Lakers. Avec cette légende : «More Than A Vote». Une autre victoire en somme pour le «King», qui avait fait du lobbying pour que le vote noir pèse dans l'élection présidentielle américaine.

Le joueur des Lakers avait notamment, avec d'autres personnalités du sport et de la culture, crée une association dont le but était de convaincre l'électorat noir de se rendre aux urnes, puisque le faible nombre de votants dans la communauté afro-américaine avait bénéficié à Donald Trump en 2016.

Sur Twitter, la star internationale Alicia Keys a réagi à son tour. «Nous ne laisserons pas la haine gagner ! Quand on se rassemble on gagne! (...) Le vrai travail commence maintenant !», a-t-elle affirmé.

Not a crier but I lowkey shed a tear, we won’t let hate win! When we show up for each other we win! There’s SO much work to be done but I believe we are willing to show up for each other! Let’s keep being loud & strong. Now the real work begins! Big congrats to @KamalaHarris — Alicia Keys (@aliciakeys) November 7, 2020

«Le peuple a parlé»

De son côté, l'acteur britannique, Sacha Baron Cohen, créateur du personnage fictif de Borat, qui a piégé dans son nouveau film l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a déclaré : «Les candidats ont fait campagne. Le peuple a parlé. Le vote est clair. Le président Biden sera investi le 20 janvier. La démocratie fonctionne».

L'actrice Alyssa Milano a, elle aussi, réagi sur le réseau social. «Merci aux personnes noires, aux Indigènes et aux personnes de couleur. Merci pour nous avoir sauvé. De nouveau», a-t-elle tweeté.

La chanteuse Lady Gaga a aussi adressé un message de félicitations au nouveau président. «Joe Biden, Kamala Harris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l'un des plus grands gestes de gentillesse et de courage que l'humanité ait vu. Rien que de l'amour pour notre nouveau commandant en chef et la première vice-présidente élue à la Maison Blanche.»