Sur les réseaux sociaux, des pro-Biden soutiennent leur candidat en prononçant des incantations

L'attente commence à être longue, pour les électeurs américains. Pour mettre toutes les chances du côté de leur candidat, certains partisans de Joe Biden se sont même livrés à des pratiques occultes en attendant les résultats.

Après la prière entonnée avec fougue par Paula White, la «conseillère spirituelle» de Donald Trump, ce sont les électeurs démocrates qui ont commencé à invoquer les esprits pour que Joe Biden remporte la course à la Maison-Blanche.

tl rn doing witch spells to make biden win pic.twitter.com/2Gcpn3X4Rj

Guys let’s do a voodoo spell together and make Biden win pic.twitter.com/Id5o20iRih

just did some final voodoo and biden will be winning pic.twitter.com/6Pzzum5Wv7

— jay (@jackieburkhartu) November 2, 2020