Victoire de Joe Biden : un commentateur de la chaîne CNN fond en larmes

A l'annonce de la victoire de Joe Biden après plusieurs jours de suspense, Anthony Kapel «Van» Jones, l'un des commentateurs de la chaîne américaine CNN et ex-conseiller de Barack Obama, a fondu en larmes en direct.

«C'est plus simple d'être père ce matin. C'est plus simple de dire à nos enfants "ton caractère compte, dire la vérité compte, être une bonne personne compte"», a déclaré le commentateur visiblement ému sur le plateau de CNN. «Et c'est plus facile pour un tas de personnes : si vous êtes musulman dans ce pays, vous n'avez plus à vous inquiéter du fait que le président ne veuille pas de vous ici. Si vous êtes un immigrant, vous n'avez plus à vous inquiéter d'avoir un président qui serait heureux de vous arracher votre bébé des bras».

Today is a good day.



It’s easier to be a parent this morning.



Character MATTERS.



Being a good person MATTERS.



This is a big deal.





It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.





Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk — Van Jones (@VanJones68) November 7, 2020

«La roue tourne»

Entre deux sanglots, Van Jones a estimé que la victoire de Joe Biden n'était que «justice pour beaucoup de personnes qui ont vraiment souffert». «"Je ne peux pas respirer", vous savez, il ne s'agissait pas seulement de George Floyd, plein d'autres personnes ont eu la sensation de ne plus pouvoir respirer», a-t-il expliqué, avant de poursuivre : «Vous êtes inquiets pour vos enfants, pour votre soeur, vous demandant si elle peut se rendre au supermarché et revenir à sa voiture sans que quelqu'un lui dise quelque chose. Vous dépensez tellement d'énergie seulement pour essayer de tenir le coup et c'est énorme pour nous de pouvoir être un peu en paix et d'avoir une chance de recommencer à zéro».

«Je veux juste que mon fils voie cela. Vous savez, c'est plus simple d'avoir recours à la facilité mais la roue tourne et c'est une excellente journée pour ce pays», a conclu cet avocat, célèbre aux Etats-Unis pour ses combats pour les droits civiques et l'environnement.