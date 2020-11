DIRECT - Coronavirus : la pression s'accroît avec 4.527 patients en réanimation

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

22H17

L'état de santé du président algérien Abdelmadjid Tebboune, infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé en Allemagne, est «en constante amélioration», a annoncé dimanche la présidence algérienne dans un communiqué. M. Tebboune, âgé de 74 ans et gros fumeur, est soigné dans un hôpital spécialisé allemand depuis le 28 octobre.

Le président «est en passe d'achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration», peut-on lire dans le communiqué.

21H06

La pression sur les services de réanimation est encore montée dimanche avec l'admission de 323 nouveaux patients en 24 heures, pour un total de plus de 4.500, selon Santé publique France.

La capacité totale d'accueil en réanimation et soins intensifs a été portée de 5.000 à 6.400 lits, avec un objectif à 7.500 ces jours-ci, qui pourrait encore être relevé à 10.500 lits.

Depuis samedi, 271 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital, selon les données de l'agence sanitaire, pour un total de 40.439 morts depuis le début de l'épidémie. Actuellement, plus de 30.000 personnes sont hospitalisées à travers la France à cause de la maladie.

19H01

Le président élu Joe Biden a annoncé la mise en place dès lundi d'une cellule de crise sur le coronavirus qui a contaminé près de 50 millions de personnes dans le monde, tandis que l'Europe vit sous le coup des restrictions qui provoquent des manifestations de rejet, voire des violences comme en Allemagne.

17H33

Plus de 50 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie fin 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, dimanche à 16h15 GMT.

Au total plus de 50.010.400 cas, dont 1.251.980 décès, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie en Chine en décembre. La hausse du nombre de cas détectés ne s'explique qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués et de nombreux, pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, font face à une importante nouvelle vague de contaminations.

15H41

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes envisage 200 nouveaux transferts de patients pour désengorger les hôpitaux où affluent les malades du coronavirus, a indiqué dimanche son directeur général, Jean-Yves Grall.

«En un mois, nous avons sextuplé le nombre d'hospitalisés et nous avons fortement augmenté le nombre de patients en réanimation, nous obligeant à adapter et anticiper pour maintenir en permanence un matelas de lits disponibles», a déclaré le responsable sanitaire.

13H15

Des ministres et d'autres responsables politiques allemands ont vivement dénoncé dimanche des violences perpétrées à Leipzig, en Allemagne, en marge d'un rassemblement d'opposants au port du masque et aux mesures de restriction imposées pour lutter contre la pandémie.

«Rien ne peut justifier ce que nous avons vu hier (samedi) à Leipzig», a affirmé la ministre de la Justice, Christine Lambrecht, sur Twitter. «L'affront à la science, l'incitation à la haine de l'extrême droite que nous avons vus sont épouvantables», a-t-elle ajouté en condamnant «fermement les attaques contre la police et la presse».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a jugé sur Twitter que ceux qui «comme à Leipzig mettent en danger les autres, des policiers, des journalistes, répandent l'incitation à la haine d'extrême droite ou mettent le feu à des barricades de contre-manifestants» outrepassent le droit fondamental de manifester inscrit dans la Loi fondamentale (Constitution).

10H42

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a écarté dimanche un confinement imposé pour les personnes âgées afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, soulignant notamment que cette mesure serait «éthiquement compliquée».

«Il n'est pas question pour nous d'avoir un confinement imposé pour les personnes âgées», a assuré M. Attal, invité du Grand rendez-vous Europe1/LesEchos/Cnews.

«D'abord parce qu'éthiquement, ce serait objectivement compliqué», a-t-il souligné. «Ensuite parce que c'est parfois méconnaître la situation de beaucoup de personnes âgées qui ne vivent pas seules et qui vivent avec parfois plusieurs générations de la même famille dans le même appartement», a-t-il ajouté. Le porte-parole a par ailleurs rappelé que 30% des personnes actuellement en réanimation ont moins de 60 ans. «On voit bien que, y compris avec des personnes plus jeunes, les réanimations pourrait progressivement se retrouver saturées», a-t-il indiqué.

3H22

Joe Biden a annoncé samedi qu'il mettrait en place dès lundi une cellule de crise sur le coronavirus, rassemblant des scientifiques et des experts, pour combattre le principal défi actuellement posé à l'exécutif américain.

«Lundi, je mettrai en place un groupe composé de scientifiques et d'experts» afin qu'ils travaillent «sur un plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021», jour de son investiture, a déclaré le président élu devant une foule de supporteurs réunis à Wilmington, dans le Delaware pour fêter sa victoire. En cette semaine d'élection présidentielle, le pays a enregistré une nette recrudescence de l'épidémie. Les Etats-Unis ont ainsi enregistré samedi plus de 122.000 nouveaux cas positifs de Covid-19 en 24 heures, selon un comptage de l'AFP effectué à 20H30 locales à partir des chiffres de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Dans le même temps, 991 personnes sont décédées du virus aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. La première puissance mondiale recensait au total samedi soir plus de 237.000 décès depuis le début de la pandémie, et 9,8 millions de cas.