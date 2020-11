DIRECT - Election américaine : Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite et affirme avoir «gagné cette élection»

Joe Biden a remporté, ce samedi, l'Etat de Pennsylvanie qui lui a permis de dépasser la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Le démocrate devient le 46e président des Etats-Unis. De son côté, Donald Trump a annoncé de nouveaux recours en justice à partir de lundi.

Retrouvez les résultats des votes Etat par Etat ICI

Alors que Joe Biden et Kamala Harris ont tous les deux prononcé leurs premiers discours depuis l'officialisation de leur victoire à la présidentielle, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite.

Après plusieurs heures de silence, le président sortant a contesté la victoire de son adversaire sur Twitter, en affirmant notamment : «J'ai gagné cette élection, en obtenant 71 000 000 de votes légaux. De très mauvaises choses se sont passés et nos observateurs n'ont pas été autorisés à les voir».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020