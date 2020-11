Un dictionnaire anglais change sa définition sexiste de «woman»

Pour le Oxford Dictionary, le mot «woman» (femme) est synonyme de «bitch» (salope) , «maid» (femme de ménage) et «bird» (oiseau).

Une définition sexiste qui a indigné plus de 30 000 personnes via une pétition en ligne. Face à la colère, le dictionnaire anglais d'Oxford a modifié ce 7 novembre sa définition de « woman ».

Jusqu'ici, « woman » était « l'épouse, la petite amie ou l'amante d'un homme ». Cette définition, très hétérocentrée, a été revue de manière à être plus inclusive envers la communauté LGBTQIA+. « Woman » devient donc « l'épouse, la petite amie ou l'amante d'une personne ». Les mêmes modifications ont été opérées pour la définition de « man ».

« C'est une grande victoire pour la communauté LGBT », s'est réjouie Giovanardi dans les colonnes de The Independent.

« Bitch » conservé

La militante déplore cependant la conservation de certains mots sexistes dans les synonymes de « woman », dont « bitch ». Le dictionnaire a ajouté les mentions « offensant », « dénigrant » ou « daté » devant « bitch », mais le mot est encore associé à « woman ». « Bird » et « maid » n'ont pas non plus été retirés. En revanche, « wench » (qui peut se traduire par « nana », « garce » ou « servante ») a été supprimé de la liste.

« J'aurais aimé qu'ils se débarrassent du mot "bitch" », a regretté Giovanardi. « C'était l'une de nos principales revendications, et ce pourquoi les gens étaient aussi en colère au départ. »

Réflexion sur les questions raciales

Oxford Dictionary s'est justifié en affirmant que ses dictionnaires « reflétaient, plutôt que dictaient, la façon dont la langue anglaise était utilisée ».

Le porte-parole a également souligné qu'Oxford Dictionary travaillait en ce moment sur plusieurs améliorations, autour des questions raciales, et du pronom « they » (iel) pour les personnes non-binaires (qui ne se reconnaissent pas dans une identité de genre masculine ou féminine).