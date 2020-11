Défaite de Donald Trump : Melania Trump soutient son mari et appelle à la «transparence»

Au lendemain de l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis, Melania Trump, comme son mari, n'accepte toujours pas la défaite. Sur les réseaux sociaux, la First Lady a publié un message laissant entendre que la victoire du candidat démocrate n'était pas légitime.

Sur sa page Twitter, l'épouse de Donald Trump a martelé : «Les Américains méritent des élections justes. Tous les votes légaux - et pas les illégaux - devraient être comptabilisés. Nous devons protéger notre démocratie avec une entière transparence».

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

Un message posté le dimanche 8 novembre, quelques heures après les premiers discours de Joe Biden et Kamala Harris en tant que président et vice-présidente des Etats-Unis, et qui confirme que l'ex-couple présidentiel a bien du mal à accepter la défaite. Alors qu'il jouait au golf au moment de l'officialisation des résultats, Donald Trump a ensuite crié à la fraude sur les réseaux sociaux.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Il y a quelques heures, le président américain a poursuivi sa tirade, en affirmant que l'élection a été «volée».

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Les dirigeants du monde entier félicient joe biden

Alors que le camp démocrate exulte depuis l'officialisation de l'élection de Joe Biden, le silence est retentissant du côté des Républicains. Pourtant, les messages de félicitations se multiplient chez les dirigeants du monde entier, tels qu'Emmanuel Macron, Justin Trudeau ou encore Jacinda Ardern.

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Certains pays se sont néanmoins abstenu de réagir au résultat, à commencer par la Russie. «Nous estimons qu'il est correct d'attendre les résultats officiels des élections qui ont eu lieu. Je veux rappeler que le président Poutine a plusieurs fois dit qu'il respectera le choix du peuple américain quel qu'il soit», a indiqué aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.