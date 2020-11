DIRECT - Coronavirus : le reconfinement devrait amputer le PIB de 12% en novembre, selon la Banque de France

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

8H04

Le reconfinement devrait coûter à l'économie française 12% de son PIB en novembre par rapport à une activité dite «normale», selon la Banque de France, avec un plongeon dans la restauration, le commerce non alimentaire et les activités récréatives. «La perte de PIB pour une semaine-type d'activité (par rapport au niveau normal d'avant la pandémie) serait de -12% en novembre, contre -4% en octobre mais -31% en avril», soit au moment du premier confinement dans l'hexagone, précise la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture menée auprès de 8.500 entreprises et publiée lundi.

8H

La France devrait voir son activité économique réduite de 9% à 10% en 2020, a indiqué lundi sur RTL François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France.

La Banque de France avait prédit en septembre une chute du produit intérieur brut (PIB) de 8,7% cette année, avant la deuxième vague de Covid-19.

06h47

Depuis le début de l'épidémie, 1.787.324 cas confirmés ont été enregistrés en France.

06h40

Selon les chiffres communiqués tard dimanche soir par Santé Publique France, il y a eu 271 morts recensés en 24 heures. Depuis mars, il y a eu 40.439 décès en France.