DIRECT - Coronavirus : immense espoir après l'annonce par Pfizer d'un vaccin «efficace à 90%»

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

16h52

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé "encourageante" l'annonce faite par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19.

"Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de @pfizer & @BioNTech_Group et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19", a tweeté le chef de l'agence onusienne.

16h38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé lundi son service de presse, précisant que le chef de l'Etat se sentait bien. M. Zelensky, âgé de 42 ans et dont l'épouse avait contracté cette maladie il y a plusieurs mois, "a été testé positif au Covid-19", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Il "se sent bien et continuera d'exercer ses fonctions par télétravail, en s'isolant", souligne le communiqué.

14H53

Le déficit de la Sécurité sociale, une nouvelle fois plombé par le Covid-19, a été revu à la hausse et devrait atteindre 49 milliards d'euros en 2020, contre 44,4 milliards d'euros prévus en octobre, a annoncé lundi le gouvernement.

«Nous avons déposé avec @OlivierVeran un amendement au #PLFSS revoyant le déficit de la Sécu pour 2020 à -49 Md€, pour tirer les conséquences de l'impact de la seconde vague de #COVID19», a tweeté le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.

14H29

L'Iran a enregistré un nouveau record sur le front de l'épidémie de Covid-19 lundi avec l'annonce de plus de 10.000 contaminations par le virus en 24 heures.

Avec 10.463 nouveau cas confirmés entre dimanche midi et lundi à la mi-journée, la République islamique a franchi un nouveau seuil symbolique trois jours seulement après celui des 9.000 cas par jour, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Dans le même temps, les autorités sanitaires ont recensé 458 nouveaux décès dus au virus, soit presque autant que la veille, lorsque le nombre des décès quotidiens avait atteint un nouveau record avec 459 morts. L'Iran est le pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.

14h26

Joe Biden, le président américain élu, a salué à son tour l'annonce d'un vaccin efficace à 90% par Pfizer, un «espoir», selon lui. Il a toutefois prévenu qu'une «longue bataille» devait encore être menée.

13H46

Donald Trump a salué l'annonce de Pfizer, «une grande nouvelle», selon lui.

12h49

Pfizer annonce que son vaccin est «efficace à 90%» selon des résultats préliminaires de la phase 3. Des tests ont été effectués sur des dizaines de milliers de personnes.

11h18

Les effets du reconfinement pour endiguer l'épidémie du Covid-19 en France seront visibles "dans deux à trois semaines", mais "on a l'impression" d'"un frémissement", notamment en Ile-de-France, estime lundi l'infectiologue Karine Lacombe, tandis que le directeur de l'AP-HP évoque "une amorce d'infléchissement".

"Ce n'est pas la même chose partout en France, mais dans certaines régions, en Ile-de-France, on a l'impression d'avoir un frémissement dans la pente épidémique, dans cette croissance que l'on voyait continuer (de manière) exponentielle ces dernières semaines. On a l'impression que cela s'infléchit", a déclaré Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris sur RMC. "On peut parler, en région Île-de-France, d'une amorce d'infléchissement", a abondé Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), sur France Inter. En Ile-de-France, "il y a huit jours, on voyait à peu près en moyenne 110 entrées en réanimation par jour et à peu près 500 entrées en hospitalisation", a-t-il dit.

8H04

Le reconfinement devrait coûter à l'économie française 12% de son PIB en novembre par rapport à une activité dite «normale», selon la Banque de France, avec un plongeon dans la restauration, le commerce non alimentaire et les activités récréatives. «La perte de PIB pour une semaine-type d'activité (par rapport au niveau normal d'avant la pandémie) serait de -12% en novembre, contre -4% en octobre mais -31% en avril», soit au moment du premier confinement dans l'hexagone, précise la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture menée auprès de 8.500 entreprises et publiée lundi.

8H

La France devrait voir son activité économique réduite de 9% à 10% en 2020, a indiqué lundi sur RTL François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France.

La Banque de France avait prédit en septembre une chute du produit intérieur brut (PIB) de 8,7% cette année, avant la deuxième vague de Covid-19.

06h47

Depuis le début de l'épidémie, 1.787.324 cas confirmés ont été enregistrés en France.

06h40

Selon les chiffres communiqués tard dimanche soir par Santé Publique France, il y a eu 271 morts recensés en 24 heures. Depuis mars, il y a eu 40.439 décès en France.