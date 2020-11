Donald Trump licencie Mark Esper, chef du Pentagone

Une nouvelle inattendue. Alors que Donald Trump continue de se battre pour refuser sa défaite lors de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier, le président sortant a annoncé avoir limogé Mark Esper, chef du Pentagone ce 9 novembre.

Si l'annonce n'était pas prévue, elle n'est pas une surprise. En effet, plusieurs médias, dont Axios, avaient annoncé que Mark Esper se ferait débarquer si Donald Trump remportait un second mandat. Les deux hommes avaient en effet de profonds désaccords. Mark Esper aurait même, selon CNN, écrit une lettre de démission dans l'espoir de la donner au président avant que celui-ci ne le licencie.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020