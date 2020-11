Election américaine : combien de présidents sont morts pendant leur mandat ?

Joe Biden va devenir le 46e président des Etats-Unis. Une fonction prestigieuse, mais marquée au fil des siècles par de multiples drames.

L'âge avancé - et inédit - du nouveau président élu a, en effet, de quoi inquiéter les observateurs. Depuis 1789, et l'élection de George Washington, premier de la lignée, huit d'entre eux ne sont pas allés au bout.

William h. HARRISON (1841)

Le 4 avril 1841, le 9e président des Etats-Unis, William Henry Harrison, meurt d'une pneumonie. En neuf jours, son état de santé s'était considérablement dégradé, passant d'un simple rhume à une affection beaucoup plus profonde. Il était déjà à l'époque le plus vieux président élu (68 ans, un record qui tiendra jusqu'à Ronald Reagan, en 1981), et il détient toujours le record du mandat le plus court, avec 30 jours, 12 heures et 30 minutes.

La brièveté de son passage à la Maison Blanche a plongé le pays dans une crise de quelques jours, qui a d'ailleurs abouti à la rédaction du 25e amendement, qui régie les règles de succession en cas de décès du président.

Zachary Taylor (1850)

La mort du 12e président américain n'est pas la plus glorieuse. Le 9 juillet 1950, Zachary Taylor, est mort d'une affection gastro-intestinale, un an et quatre mois après sa prise de fonction. Cinq jours plus tôt, lors des festivités du 4 juillet, l'homme de 65 ans avait fait bombance et sa santé, déjà fragile, a alors commencé à se dégrader. Taylor était pourtant un dur à cuire. Militaire, il était notamment connu pour son rôle dans la guerre américano-mexicaine (1846-1848). Son surnom ? «Old Rough and Ready», ce qui signifiait «Vieux rugueux et prêt».

ABRAHAM LINCOLN (ASSASSINÉ EN 1865)

La mort d'Abraham Lincoln, 16e président des Etats-Unis, est un marqueur majeur de l'histoire du pays. La guerre de Sécession est alors officiellement terminée depuis cinq jours, mais les rancœurs restaient vives. Lincoln, premier président républicain, avait été réélu un an plus tôt, et il avait réussi à préserver l'union, malgré la terrible guerre de Sécession (1861-1865) qui a déchiré le pays.

John Wilkes Booth, un acteur alors assez connu, était alors fermement opposé à l'abolition de l'esclavage et un sympathisant acharné de la cause confédérée. Le 14 avril 1865, il a tiré sur Abraham Lincoln, qui est décédé le lendemain, alors que le président était installé dans sa loge, dans un théâtre de Washington, pour assister à une représentation. Après l'attentat contre Lincoln, âgé de 56 ans au moment des faits, Booth a réussi à s'enfuir à cheval vers le sud du Maryland où s'il s'est caché pendant deux semaines. Il a ensuite été repéré et abattu par des soldats de l'Union.

James A. Garfield (ASSASSINÉ EN 1881)

Seize ans après Lincoln, un deuxième président des Etats-Unis a été assassiné. Mais le contexte de l'affaire était bien différent. L'assassin, Charles J. Guiteau, était un avocat, convaincu d'avoir aidé James Garfield à accéder aux plus hautes fonctions. Pendant des mois, il lui a réclamé un poste d'ambassadeur, en remerciement de ses prétendus services, mais sans résultat. De plus en plus perturbé, Guiteau a alors décidé de l'assassiner en utilisant une arme à feu. Les faits se sont déroulés le 2 juillet 1881, alors que James Garfield, vétéran de la politique, élu six mois plus tôt, s'apprêtait à prendre quelques jours de vacances. Âgé de 49 ans, il est décédé onze semaines après, le 19 septembre, des suites de ses blessures.

William McKinley (ASSASSINÉ EN 1901)

Au moment de sa mort, William McKinley avait déjà effectué un premier mandat et le 25e président venait d'être réélu, quelques mois plus tôt. Héros de la guerre de Sécession, il avait gravi les échelons et entamé une brillante carrière politique. Après sa réélection, il avait prévu une tournée de six semaines dans le pays. Repoussée à plusieurs reprises, elle avait finalement pu avoir lieu et McKinley avait prévu une étape à Buffalo, où était organisée la grande exposition pan-américaine. C'est là qu'un anarchiste, Leon Czolgosz, l'a agressé, lui tirant deux balles de revolver dans la poitrine. Mal soigné, le président est décédé une semaine plus tard.

Warren G. Harding (1923)

Agé de 57 ans au moment de sa mort, le 29e président des Etats-Unis, Warren G. Harding n'a pas marqué l'histoire. Certes, il est le premier à avoir enregistré un discours radio-diffusé, mais sa présidence a surtout été marquée par des scandales, qui ont touché son entourage et affaibli la fonction. Premier président américain à se rendre en Alaska, qui n'était pas encore un Etat américain, il en est revenu épuisé. Finalement, il a été emporté par une pneumonie, quelques jours plus tard, en août 1923.

Franklin D. Roosevelt (1945)

Le 32e président des Etats-Unis a joué un rôle majeur au XXe siècle. Il reste notamment le seul à avoir effectué plus de deux mandats - quatre, mais il est décédé avant le terme de ce dernier, en 1945. C'est d'ailleurs deux ans après son décès que le vingt-deuxième amendement de la Constitution des États-Unis a été adopté.

Il limite toujours à deux le nombre de mandats présidentiels, qu'ils soient consécutifs ou non. Locataire de la Maison Blanche de 1933 à 1945, Franklin Delano Roosevelt a surtout été un des principaux acteurs de la deuxième guerre mondiale, puisqu'il a été un des grands architectes de la victoire alliée. Il n'a pourtant pas pu assister à son épilogue. Il est en effet décédé d'une hémorragie cérébrale, le 12 avril 1945. Son successeur, Harry Truman, lui a d'ailleurs dédié la cérémonie du 8 mai 1945, après la capitulation de l'Allemagne nazie.

John Fitzgerald Kennedy (ASSASSINÉ EN 1963)

C'est une blessure jamais refermée. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, a été assassiné pendant qu'il traversait les rues de Dallas dans la limousine présidentielle en compagnie de son épouse Jackie. Une scène bien connue, surtout parce qu'elle été reconstituée dans les moindres détails pour le film JFK d'Oliver Stone.

Pendant l'attaque, le président a été mortellement touché par deux balles, dont une en pleine tête.

La scène a donné lieu à mille théories du complot, car le tueur a agi à distance. La version officielle est la suivante : en 1964, la commission Warren a conclu que le président Kennedy avait été abattu par Lee Harvey Oswald (lui-même assassiné mois de 48 heures plus tard) et que celui-ci avait agi seul. En 1979, une deuxième commission a alors évoqué la possibilité d'un complot organisé où Oswald aurait été un des tueurs potentiels.