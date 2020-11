Election américaine : pourquoi la victoire de Joe Biden plaît-elle aux marchés financiers ?

Une réaction plutôt inattendue. L'annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine a été unanimement saluée par les Bourses mondiales, qui ont toutes ouvert à la hausse ce lundi. Plus que l'arrivée à la Maison Blanche du candidat démocrate, c'est la perspective de voir un Congrès divisé qui réjouit les investisseurs.

En plus de voter pour choisir leur futur président, les électeurs américains étaient également appelés le 3 novembre dernier à renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers de ceux du Sénat. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais il est quasiment acquis que les démocrates vont garder le contrôle de la Chambre des représentants. Quant au Sénat, les républicains y conservent pour l'instant leur majorité, en attendant une double élection partielle en Géorgie en janvier prochain.

«Le scénario d'un Congrès divisé va permettre de contenir certains 'excès' du programme économique de Joe Biden, notamment concernant la hausse des dépenses et des taxes», explique pour CNEWS Christopher Dembik, responsable de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Sans majorité dans les deux chambres, il sera en effet très difficile, voire impossible, pour Joe Biden de faire passer ses réformes les plus orientées à gauche, et donc les plus redoutées par les marchés. Parmi celles-ci, on peut citer le relèvement de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la taxe sur les plus-values boursières ou la régulation des entreprises de la tech.

Cette configuration politique rend en revanche plus incertaine l'adoption d'un nouveau plan de relance massif pour compenser l'effet dévastateur du coronavirus sur l'économie américaine, qu'une «vague bleue» aurait pu faciliter. Mais les marchés ont davantage confiance en Joe Biden qu'en Donald Trump pour trouver un compromis avec ses adversaires politiques. Ils anticipent également qu'en l'absence de coup de pouce budgétaire, la banque centrale américaine, la Fed, va être sous pression pour prolonger, voire accentuer, sa politique monétaire ultra-accomodante, caractérisée par des taux d'intérêt historiquement bas et favorable aux investisseurs.

Une politique commerciale plus apaisée

Si Joe Biden est moins pro-business que Donald Trump, il est aussi davantage attaché au multilatéralisme. Son élection va «mettre un terme à la rhétorique belliqueuse de Trump dans le domaine commercial», analyse Christopher Dembik, en référence entre autres à la guerre commerciale menée contre la Chine par le milliardaire. Une normalisation et un apaisement de la politique américaine sont à prévoir avec Joe Biden. De quoi plaire aux investisseurs, fatigués des tweets rageurs de Donald Trump et des yo-yo qu'elle provoquait sur les marchés.

«L'euphorie des marchés est surtout liée à l'annonce d'un futur vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech, qui offre enfin un chemin de sortie de crise», souligne Christopher Dembik. Les deux sociétés pharmaceutiques ont en effet annoncé ce lundi en début d'après-midi que leur candidat vaccin était efficace «à 90 %» contre le Covid-19. Cette nouvelle a fait s'envoler les Bourses mondiales, après avoir été portés en début de séance par l'annonce de l'élection de Joe Biden. Wall Street en particulier est sur la voie de nouveaux records, le Dow Jones décollant de 4,37 % et l'indice S&P 500 de 3,72 %. La Bourse de Paris a quant à elle clôturé à +7,57 %.