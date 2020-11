Joe Biden annonce une équipe d'experts pour lutter contre le coronavirus

Le temps des célébrations est terminé. Joe Biden et Kamala Harris ont d'ores et déjà commencé à travailler autour de la mise en place de leur projet pour les Etats-Unis. Ce 9 novembre, le président élu a annoncé une équipe d'experts chargés d'analyser la situation liée à la pandémie de coronavirus, et de mettre en place un plan pour les mois à venir.

Parmi les membres de cette cellule de crise, l'on retrouve par exemple David Kessler, qui avait dirigé l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) sous George H.W Bush et Bill Clinton, ou encore Marcella Nunez-Smith, professeure de médecine interne et de santé publique à l'université Yale. Comme le rappelle le Washington Post, ces derniers conseillaient déjà Joe Biden pendant la campagne sur les questions de coronavirus.

Le démocrate n'a pas caché que vaincre la maladie était son objectif numéro 1 dès son discours de victoire le 7 novembre dernier. «Nous ne pourrons pas réparer l'économie, restaurer notre vitalité ou profiter des moments les plus précieux de la vie (...) avant de reprendre le contrôle sur le virus», clamait-il depuis Wilmington (Delaware).

Dans un communiqué, le président élu a également salué les avancées de Pfizer concernant le développement d'un vaccin contre le virus. L'entreprise américaine a en effet annoncé que son traitement avait montré une efficacité de 90% dans les dernières phases de tests.

Mais s'il s'est montré satisfait, il n'a pas hésité à relativiser les espoirs des citoyens américains concernant l'arrivée de ce vaccin pour le mois de novembre. «Même si cela arrive, et que certains Américains sont vaccinés avant la fin de l'année, cela prendra plusieurs mois avant que la vaccination soit élargie dans tout le pays», a-t-il nuancé.