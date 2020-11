La ligne téléphonique de Donald Trump pour signaler les fraudes victime de canulars

Si Donald Trump a perdu l’élection présidentielle, il ne compte pas se laisser faire. Il continue de crier à la fraude électorale, et a mis en place une ligne téléphonique pour que ses partisans puissent signaler des irrégularités de votes dans leurs états. Cette hotline est pourtant victime de centaines de canulars.

Ce serait devenu un véritable «cauchemar» pour les membres du personnel qui répondent à ces appels, selon plusieurs témoignages récoltés par ABC News. La plupart des appels sont passés par des adolescents, qui se moquent de la défaite du président sortant et célèbrent la victoire de Joe Biden avant de raccrocher. Selon le Guardian, certaines personnes tentent également d’occuper la ligne le plus longtemps possible afin d’empêcher les partisans de Donald Trump d’appeler pour signaler des fraudes.

De nombreux utilisateurs de l’application TikTok ont notamment filmé et posté leur canular sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, une femme s’amuse à signaler qu’une «tortue obèse a roulé sur le dos et s’est agité au soleil» près du bureau de vote, en référence au tacle de Anderson Cooper, présentateur de CNN, qui avait ainsi dépeint Donald Trump.

The Tik-Tok youth are flooding the Trump voter fraud hotline with prank calls pic.twitter.com/v5HqToJpTT — Kei Yasui (@keiyasui) November 7, 2020

L’acteur et dessinateur américain Alex Hirsch s’est lui aussi prêté au jeu du canular, en décrivant un homme s'enfuyant du bureau de vote avec des burgers dans son sac à dos et demandant à parler à Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump :

I...may just do this all night pic.twitter.com/OFtKDeMBqE — Alex Hirsch (@_AlexHirsch) November 7, 2020

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de Donald Trump se fait avoir par des adolescents. En effet, en juin dernier, pendant la campagne, des utilisateurs de TikTok s’étaient massivement mobilisés pour réserver des places pour un meeting de Donald Trump dans l'Oklahoma, en ayant l’intention de ne pas s’y rendre.

Donald Trump a par ailleurs déclaré la guerre à cette application chinoise prisée des adolescents, et souhaite qu'elle soit interdite aux États-Unis, ou qu'elle passe sous pavillon américain, par crainte d'une fuite de données vers la Chine. Cette interdiction est cependant toujours suspendue par la justice.