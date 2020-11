Un Japonais nommé «Jo Bai-Den» devient la star d'Internet

Il est japonais et maire du village de Yamato. A priori, tout le sépare de Joe Biden, le nouveau président des Etats-Unis. Sauf son nom.

Le maire de Yamato s'appelle en effet Yutaka Umeda (穣梅田). Mais comme le rapporte Courrier International, certains idéogrammes de la langue japonaise se lisent de plusieurs façons. Les caractères de son nom de famille peuvent donc se lire «Bai-Den», et ceux de son prénom «Jo».

Yutaka Umeda est automatiquement devenu une star de l'Internet japonais. Il a été rebaptisé le «Joe Biden du Japon», et des internautes ont par exemple tweeté «Comment est-ce possible ? Quelle drôle de coïncidence !» et «Vive le président !», selon le quotidien japonais Asahi Shimbun.

«Même passion pour la politique»

Le maire de Yamato a d'ailleurs affirmé qu'il n'était pas au courant de sa connexion avec Joe Biden, jusqu'à ce qu'un membre de sa famille l'avertisse, le 6 novembre, qu'il était en train de faire le buzz sur Internet.

«Cette histoire m'a pris de court et me rend un peu perplexe», a réagi Yutaka Umeda auprès d'Asahi Shimbun. Mais il indique ensuite avoir été plutôt inspiré par cet événement. «Il y a de grosses différences entre la fonction de candidat à la présidentielle américaine et celle de maire de Yamato. Mais nous avons la même passion pour la politique. Nous travaillons pour faire notre devoir, pour assurer le bonheur et le bien-être des autres.»

Une anecdote qui rappelle celle d'Obama

Ce n'est pas la première fois qu'une telle coïncidence survient. En 2008, la ville japonaise d'Obama avait acquis une petite notoriété, alors que Barack Obama briguait le poste de président des Etats-Unis. Courrier International rapporte que certains habitants de la ville avait monté un collectif pour «soutenir Obama sans son autorisation». Les habitants avaient ainsi commercialisé plusieurs produits, dont des gâteaux, et le maire de la ville avait envoyé des cadeaux au futur président américain.

Celui-ci avait pris de court les habitants de la ville en adressant un courrier à leur maire : «En partant de l'amitié entre nos deux pays, continuons à travailler à un monde meilleur et plus libre».