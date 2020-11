Coronavirus : 72 personnes angoissées à chaque nouveau cas recensé, selon une étude

Le lien était imaginable, mais peut-être pas dans d’aussi grandes proportions. L'Institut danois de recherche sur le bonheur a publié une étude ce mardi, montrant à quel point chaque cas de contamination au Covid-19 a un effet sur le niveau d’angoisse d’un pays.

Par million d'habitants, pour 100 nouveaux cas diagnostiqués, 7.200 personnes deviennent ainsi anxieuses, affirme le document. «Avec l'augmentation des cas de coronavirus, les personnes interrogées se sont senties plus anxieuses, ennuyées, et moins fières, heureuses et détendues. L'impact sur l'anxiété a été plus prononcé», expliquent les chercheurs.

Pour en arriver à un tel résultat, ils ont interrogé plus de 3.000 personnes, en majorité originaires de Grande-Bretagne et des États-Unis, pour ensuite mettre en corrélation leurs réponses avec les statistiques des cas de contamination au coronavirus.

Crise économique, solitude, décès...

L’étude indique notamment que la solitude liée au confinement et les mesures de distanciation sociale ont les effets les plus dramatiques sur le bien-être. Les jeunes semblent davantage touchés, puisque 32 % des personnes âgées de 18 à 24 ans ont déclaré se sentir très seules, tandis que seuls 16 % des plus de 64 ans ont fait état du même sentiment. Logiquement, les personnes sans emploi ou célibataires sont également celles qui se sentent les plus seules, avancent les chercheurs.

Mais plus que la solitude, l’anxiété est principalement due à la crise économique liée à la situation sanitaire (citée par 62 % des sondés). La crainte de perdre un proche à cause du virus est moins fréquente (43 % des personnes interrogées) mais cette préoccupation affecte davantage le niveau de bonheur des personnes interrogées.

L’influence de l’épidémie sur la santé mentale de la population mondiale est de plus en plus mise en avant, notamment depuis la deuxième vague. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait ainsi parlé d’un «impact dévastateur», en octobre. Les risques de dépression, et même de suicides, sont abordés avec crainte par les médecins.